[헤럴드경제=최원혁 기자] 19개월 된 아이에게 몰래 과자를 먹인 친정 아버지와 갈등을 겪고 있다는 한 여성의 사연이 전해졌다.

지난 13일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 결혼 3년 차 30대 여성 A씨는 19개월 된 아이를 데리고 친정에 방문했다.

문제는 A씨가 거실에서 쉬고 있을 때 친정 아버지가 감자칩을 들고 안방으로 들어가자 아이도 따라 들어가면서 발생했다. A씨가 친정 아버지에게 “과자 절대 주지 말아라”라고 두 차례 당부했다. 하지만 불길한 예감에 안방에 들어가 보니 아이에게 과자를 먹이고 있었다.

결국 A씨는 “과자 주지 말라고 했는데 왜 주냐”고 화를 내며 짐을 싼 뒤 아이들 데리고 친정을 떠났다. 그러자 몇 시간 후 친정 아버지가 A씨에게 전화해 “아무리 그래도 자고 간다면서 그냥 가면 어쩌냐”며 서운한 기색을 보였다고 한다.

A씨는 “지금 아빠가 나한테 서운해할 때냐? 애들한테 자극적인 거 먹이지 말라고 말하지 않았냐”며 “내가 주 양육자인데 왜 날 무시하냐? 이제 다시는 친정 안 가겠다”고 친정 아버지를 향해 날을 세웠다고 한다.

하지만 A씨의 분노에 친정 아버지는 “내 로망이 엄마 몰래 아이스크림 사주는 할아버지다. 저건 저염이라 괜찮다”며 오히려 “왜 이렇게 예민하게 구냐”고 A씨를 탓했다.

A씨는 “아빠가 예전에도 저 몰래 김치나 아이스크림, 케이크같이 자극적인 음식을 먹이다가 걸린 적 있다. 이런 일이 한두 번이 아니라 정말 답답하고 어떻게 해야 할지 모르겠다”며 “아빠는 계속 제 행동이 과하다고만 하시는데 제가 진짜 잘못한 거냐”고 토로했다.

이에 최형진 시사평론가는 “과자 먹여주는 것도 한 때라고 본다”며 “자고 가려고 했다가 저렇게까지 화낼 일인가 싶다. 혹시라도 아버지에 대한 원망이 쌓여있다 보니 저런 일로 폭발한 거 아닐까 싶다”고 추측했다.

박지훈 변호사 역시 “매일 먹는 것도 아니고 어쩌다 한 번 먹는 건 괜찮다고 본다. 나중에 커서 술 마시고 담배 피우는 게 더 문제다. 할아버지의 마음을 이해해 줘라”고 했다.

양지열 변호사도 “계속 막다 보면 아이들이 나중에 학교 들어가면 숨어서 더 먹는다. 한 번씩 면역력을 키워줘야 한다”고 말했다.