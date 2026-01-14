[헤럴드경제=고승희 기자] ‘스웨그에이지 외쳐, 조선!’이 한국 뮤지컬 최초로 영국의 공연 시상식에서 쾌거를 안았다.

제작사 PL엔터테인먼트는 ‘스웨그에이지 외쳐, 조선!’이

‘2025 브로드웨이월드 UK/웨스트엔드 어워즈’(2025 BroadwayWorld UK/West End Awards)에서 ‘최고의 콘서트 프로덕션’(Best Concert Production) 부문에서 수상했다고 14일 밝혔다.

‘브로드웨이월드 UK/웨스트엔드 어워즈’는 공연 전문 매체 브로드웨이월드가 주최하는 관객 투표 기반의 공연 시상식이다. 영국 전역에서 한 해 동안 선보이는 연극, 뮤지컬, 콘서트 공연을 대상으로 한다. ‘최고의 콘서트 프로덕션’은 콘서트형 쇼케이스와 스테이지 콘서트를 평가하는 부문으로 지난해 신설됐다.

‘스웨그에이지 외쳐,조선!’은 시조가 금지된 가상의 조선을 배경으로 백성들이 시조를 지으며 자유와 정의를 찾아가는 창작 뮤지컬이다. 지난해 9월 8일 영국 런던 웨스트엔드에 있는 질리언 린 시어터에서 콘서트 형식으로 관객과 만났다.