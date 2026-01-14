[헤럴드경제=이명수 기자] 쿠팡이 개인정보 유출 사고에 대한 보상으로 1인당 5만원 규모의 구매 이용권을 오는 15일부터 지급한다. 소비자들 사이에서는 이용권 활용 방법에 대한 관심이 커지고 있다.

14일 유통업계에 따르면 쿠팡은 오는 15일 오후부터 앱과 홈페이지 안내문을 통해 고객들에게 순차적으로 구매 이용권 이용을 안내할 계획이다.

대상은 개인정보 유출 통지를 받은 와우회원·일반회원·탈퇴회원 등 3370만명이다.

구매 이용권은 로켓배송 등 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원), 쿠팡이츠(5000원) 등 4가지 카테고리에서 한 차례 사용할 수 있다.

쿠팡 앱에 접속하는 고객은 안내문을 통해 본인의 대상자 여부를 확인하고 구매 이용권을 사용할 수 있게 된다.

탈퇴 회원도 쿠팡에 재가입하면 순차적으로 구매 이용권이 지급된다.

쿠팡은 앱 안내문을 공지한 이후 별도 문자와 이메일을 통해서도 고객에게 안내할 계획으로 알려졌다.

쿠팡 트래블에서는 숙박상품 외에도 구매 이용권 2만원 만으로 구매할 수 있는 입장권과 티켓 상품 700여개가 제공될 것으로 보인다.

수도권을 비롯해 경상·충청·전라·제주도 등에서 사용할 수 있는 테마파크 입장권, 키즈카페, 골프연습장, 동물원과 박물관 입장권이 포함된다.

겨울방학을 맞아 사용할 수 있는 눈썰매장과 스키 렌탈권 등의 상품이 1만원대에 판매되고 있다.

쿠팡 앱에서 로켓배송과 로켓프레시 새벽배송이 지원되는 5000원 이하 상품은 14만개에 이른다. 생활용품과 식품, 사무용품, 패션 및 스포츠 용품, 가전 악세사리 등이다.

와우 회원은 제품 가격에 상관없이 당일이나 새벽배송을 받을 수 있다.

로켓직구와 판매자 로켓, 마켓플레이스 상품도 구매 기능하다.

다만 로켓프레시 새벽배송은 와우 회원이 1만5000원 이상 구매할 경우에 사용할 수 있다.

쿠팡이츠 5000원 상품권은 이츠에 입점한 전 매장에서 사용할 수 있다. 무료배달이 가능한 와우 회원은 5000원을 사용해 배달 음식을 보다 저렴하게 주문할 수 있다.

1~2인 가구를 겨냥한 ‘하나만 담아도 무료배달’ 코너에서는 1만원 이하의 한식·분식·돈까스·피자 등의 배달음식을 주문할 수 있다.

럭셔리 뷰티·패션 상품을 파는 알럭스에는 2만원 이하 상품이 수십종에 그친다.

다만 2만~4만원대에 구할 수 있는 프리미엄 브랜드 뷰티 상품이 1000여개 이상으로 핸드크림, 립밤, 선크림 등을 구매할 수 있다.

유통업계 관계자는 “쿠팡의 보상안에 대해 소비자들이 실망하는 초기 목소리가 많았지만, 실제 론칭 이후 관심이 클지 지켜볼 필요가 있다”며 “일부 인기 상품 등은 초기에 품절 사태를 맞을 가능성도 있을 것으로 예상된다”고 말했다.