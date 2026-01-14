올해 밀라노 동계올림픽 등 국가대표 선수단 공식 후원 비인기종목·유망주 지원도

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 14일 서울 중구 우리금융 본사에서 대한체육회와 공식 파트너 협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 대한민국 스포츠 발전과 국가대표 선수단의 경기력 향상을 위한 상호 협력을 약속했다.

우리금융은 대한체육회의 공식 파트너로서 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽과 2026 아이치·나고야 아시안게임, 2028 LA올림픽 등 주요 국제대회에 출전하는 국가대표 선수단을 후원할 계획이다.

우리금융은 이와 함께 상대적으로 관심이 적은 비인기 종목과 주니어 유망주를 지원하는 ‘우리 드림 브릿지’ 사업을 대한체육회와 함께 추진한다. 이는 스포츠 저변을 확대하고 미래세대 육성을 통해 사회적 책임을 실천하겠다는 우리금융의 사회공헌 철학을 반영한 행보다.

우리금융 관계자는 “우리 선수들이 국제 무대에서 최상의 기량을 발휘하고 대한민국 스포츠의 위상을 높이는 데 기여할 수 있도록 지원할 것”이라며 “특히 미래의 주역인 주니어 유망주들이 환경에 구애받지 않고 꿈을 키울 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.