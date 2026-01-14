한은 ‘통화 및 유동성’ 자료 발표 M2 평잔 전월比 1.9조 감소

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 11월 증시 자금이동 등에 2년 미만 정기 예·적금 잔액이 13조원가량 줄어들었다. 전체 통화량도 소폭 감소했다.

한국은행이 14일 발표한 ‘통화 및 유동성’ 자료에 따르면 지난해 11월 평균 M2(광의통화) 잔액은 4057조5000억원으로 전월 대비 1조9000억원 줄었다. 감소 폭이 크지 않아 증감률은 0.0%였다.

넓은 의미의 통화량 지표 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함된다.

상장지수펀드(ETF) 등 수익증권은 올해부터 M2에서 제외됐다. 종전 기준에 따라 수익증권을 포함한 ‘구M2’는 전월 대비 0.6% 늘었다.

상품별로 보면 2년 미만 정기 예·적금이 증시 상승세에 따른 자금이동 등으로 13조원 감소했다.

반면 2년 미만 금융채(+4조2000억원)와 시장형 상품(+2조5000억원)은 일부 은행들의 유동성 커버리지 비율(LCR) 관리 등을 위한 자금조달 수요로 증가했다.

경제 주체별로는 비금융기업(+11조원)과 기타금융기관(+8조7000억원)에서 증가했으나, 가계 및 비영리단체(-12조3000억원)와 기타부문(-6조3000억원)에서 감소했다.

현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 M1(협의통화)은 1332조4000억원으로 전월보다 0.1% 증가했다.