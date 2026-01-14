[헤럴드경제=홍석희 기자] 보람상조의 직영 장례식장인 천안국빈장례식장이 지역 취약계층을 위한 이웃돕기 성금 2000만 원을 전달했다.

보람상조는 14일 천안 일봉동 주민을 위한 지정기탁금 2000만 원을 전달했다고 밝혔다. 전달식에는 보람그룹 최요한 상무와 최보람 이사, 김석필 천안시장 권한대행(부시장) 등이 참석했다.

이번 성금은 일봉동 내 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 대상으로 사용될 예정이다. 관내 독거 어르신과 장애인을 위한 명절 음식 지원을 비롯해 저소득 가정을 위한 생필품과 겨울 이불, 김장김치 및 밑반찬 나눔 등 생활 밀착형 지원에 활용된다.

보람상조는 직영 장례식장을 지역사회와 연결하는 사회공헌 거점으로 운영하고 있다. 전국 13개 직영 장례식장은 지역별 수요를 반영한 나눔 활동을 통해 상생 프로그램을 이어가고 있다.

최근에는 부산 동래봉생병원 공원 조성 후원, 대동병원 시설 개선 및 의료 서비스 향상 기금 지원을 진행했으며, 세민에스보람장례식장의 울산 중구 이웃돕기 후원, 양산부산대병원장례식장의 생활필수품 지원 등도 이어지고 있다.

김석필 천안시장 권한대행은 “지역 주민을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 준 보람상조와 천안국빈장례식장에 깊은 감사를 드린다”며 “기탁해주신 성금은 도움이 절실한 이웃들에게 큰 힘이 되도록 소중히 사용하겠다”고 말했다.

보람그룹 관계자는 “지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 지역사회에 환원하는 것은 당연한 책임이자 의무라고 생각한다”며 “앞으로도 국내를 대표하는 상조기업으로서 진정성 있는 사회공헌 활동을 이어가며 지역사회의 깊은 신뢰에 보답하겠다”고 말했다