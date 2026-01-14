관광청, 하이브와 전략적 파트너십 연장

[헤럴드경제=함영훈 기자] 싱가포르관광청은 오는 12월 방탄소년단(BTS)의 싱가포르 나흘 공연이 성공을 거두고, 자국 경제활성화에 중요한 전기가 되도록, 글로벌 플랫폼 클룩, BTS 소속 법인 하이브와 협력해 최선을 다하겠다고 14일 밝혔다.

관광청은 “이번 공연은 활기차고 연중 내내 다채로운 레저 경험을 제공하는 최고의 엔터테인먼트 목적지로서 싱가포르의 입지를 다시 한번 확고히 하는 계기가 될 것”이라고 전망했다.

싱가포르는 대규모 다회차 공연을 개최하기에 최적의 조건을 갖추고 있다. 대형 국제 행사를 성공적으로 개최해 온 싱가포르의 탄탄한 실적은 특별한 경험을 선사하는 노하우, 세계적 수준의 공연장, 뛰어난 지역 연결성, 우수한 인프라, 안전한 환경, 다양한 여행객의 선호를 충족하는 폭넓은 숙박 옵션 등이 어우러진 엔터테인먼트 생태계 전반의 역량에서 비롯된다.

구오 테이(Guo Teyi) 싱가포르관광청 레저 이벤트 국장은 “클룩(Klook)과의 파트너십을 통해 한국과 일본을 제외한 아시아 최장 기간인 4일간 방탄소년단의 월드투어를 싱가포르에서 개최하게 되어 매우 기쁘다”며, “이는 싱가포르가 세계적 수준의 라이브 엔터테인먼트를 선사할 수 있는 역량을 갖춘 점에 대해 해외 아티스트와 제작자가 보내는 신뢰가 지속해서 높아지고 있음을 보여준다”고 말했다.

싱가포르관광청은 2024년부터 하이브 및 뮤직그룹 소속 레이블과 파트너십을 맺고, 다양한 협업을 진행해왔다. 방탄소년단 제이홉(j-hope), 세븐틴(SEVENTEEN), 엔하이픈(ENHYPEN) 등 유명 K-팝 아티스트 참여 이벤트와 소셜 미디어 콘텐츠 제작 등을 진행해 온 바 있으며, 최근에는 진(Jin)의 솔로 2집 ‘Echo’의 타이틀곡 ‘Don’t Say You Love Me’ 뮤직비디오 배경으로 싱가포르가 등장해 화제를 모으기도 했다.

하이브 빅히트 뮤직 관계자는 “싱가포르관광청과의 파트너십을 이어가게 되어 기쁘다. 오랜 시간 기다려준 팬들에게 방탄소년단 월드투어의 일환으로 싱가포르 공연을 선보일 수 있어 뜻깊게 생각한다”라고 밝혔다.

싱가포르관광청과 클룩​은 싱가포르 인바운드 관광 활성화를 위해 오랜 기간 견고한 파트너십을 유지해 왔다. 특히 지난해에는 싱가포르관광청의 ‘Tourism 2040’ 비전에 발맞춰 새로운 성장 동력을 발굴하기 위해 파트너십을 확대한 바 있다.

사라 완(Sarah Wan) 클룩 싱가포르·인도네시아·말레이시아 지사장(General Manager)은 “싱가포르관광청 및 하이브, 빅히트 뮤직과 협력하여 글로벌 아이콘인 방탄소년단을 싱가포르에 초청하게 되어 매우 자랑스럽게 생각한다. 이번 협업을 통해 싱가포르 방문객들이 여행과 엔터테인먼트를 경험하는 방식을 새롭게 정의하고 있다”며, “아시아 전역에서 주요 콘서트 및 이벤트를 성공적으로 지원해 온 경험을 바탕으로, 방문객들에게 세계적 수준의 경험을 제공하는 동시에 싱가포르의 매력을 알리게 되어 기쁘다. 성공적인 행사를 위해 싱가포르관광청 및 하이브, 빅히트 뮤직과 긴밀히 협력할 것“이라고 전했다.

방탄소년단의 싱가포르 방문은 이번이 처음이 아니다. 2014년 더 스타 시어터(The Star Theatre)에서 ‘BTS 2014 LIVE TRILOGY EPISODE 2! THE RED BULLET’ 투어를 시작으로, 특히 2019년 싱가포르 내셔널 스타디움(Singapore National Stadium)에서 K-팝 아티스트 최초로 진행한 ‘LOVE YOURSELF’ 투어는 전석 매진됐다. 이후에도 2023년 슈가(SUGA), 2025년 제이홉(j-hope)이 싱가포르 인도어 스타디움(Singapore Indoor Stadium)에서 각각 단독 콘서트를 개최한 바 있다.

싱가포르에서 개최되는 K-팝 콘서트는 아시아 인근 지역 및 전 세계 관객들을 지속적으로 불러 모으며 강력한 흥행 파워를 입증하고 있다.

싱가포르관광청은 앞으로도 행사 주관사와 긴밀히 협력하여 현지인과 방문객 모두에게 매력적인 고품질 라이프스타일 및 이벤트를 지속적으로 개발 및 유치해 싱가포르 관광 생태계에 활력을 불어넣을 계획이다.