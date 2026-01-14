저수온 발생 현황과 피해 상황 매일 점검 예정

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부는 14일 낮 12시부로 저수온 위기경보 ‘경계’ 단계를 발령했다고 밝혔다.

국립수산과학원이 이날 10시 인천 연안, 충남 가로림만, 천수만 등 11개 해역에 저수온 주의보를 발표한 데 따른 조치다. 저수온 위기경보는 관심→주의→경계→심각 1단계→심각 2단계로 나뉜다.

해수부는 비상대책반을 운영해 저수온 발생 현황과 피해 상황을 매일 점검하기로 했다. 또 국립수산과학원과 지방자치단체로 구성된 현장대응반은 양식 현장을 방문해 양식어류 출하, 보온시설 점검·가동, 사료 급이량 조절, 긴급 방류 등을 적극 지도하며 피해 예방에 나선다.

해수부는 올해 작년보다 2배 이상 늘어난 76억원의 이상 수온 대응 사업 예산을 확보해 현장에 액화산소, 면역강화제, 보온시설·장비 등을 확대 보급하고 있다.

김성범 해수부 장관 직무대행은 “어업인들도 피해 최소화를 위해 적극적으로 대응해달라”고 당부했다.