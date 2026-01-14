총 360만 배럴 실린 대형유조선 2척 베네수 출발 美 승인 하 수출 재개 추정

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 정부가 미국의 제재와 봉쇄를 피해 베네수엘라산 원유를 수송해온 유조선 수십척에 대한 압류를 법원에 추가로 신청했다고 로이터통신이 13일(현지시간) 보도했다.

압류 신청은 워싱턴DC를 위주로 여러 곳의 연방지방법원에 몇 차례로 나눠 이뤄졌다. 압류가 법원에서 승인되면 미국 정부가 유조선에 실린 석유 화물과 원유 거래에 연루된 선박을 나포하고 압수할 수 있게 된다. 다만 압류 신청과 승인 등은 비공개로 이뤄지며, 정확한 건수 등은 알려지지 않고 있다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 12월에 제재 대상 유조선들이 베네수엘라산 원유를 수송하지 못하도록 주변 해역을 봉쇄했으며, 미군과 미국 해안경비대는 공해상에서 베네수엘라산 원유를 수송하고 있거나 그런 전력이 있는 유조선 5척을 최근 몇 주간 나포했다.

미국은 올해 1월 3일 베네수엘라 수도 카라카스에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부를 생포해 미국 국내로 압송했다. 이후 베네수엘라산 원유 자원의 통제권을 행사하겠다고 선언하고 미국 감시 하에 이번 주에 베네수엘라산 원유 수송을 재개토록 허용했다. 이에 따라 지난 9일부터 미국은 카리브해나 동태평양의 베네수엘라 주변 해역에서 선박 나포 시도를 일단 중단한 상태다.

다만 미국 정부의 허락을 받지 않은 원유 수송이나 선박 항행에 대해서는 언제든지 나포와 압수가 재개될 가능성이 있다.

로이터는 또 베네수엘라 국영 에너지기업 PDVSA가 미국의 베네수엘라산 원유 수송 재개 허용 조치를 계기로 원유 증산에 나섰다고 전했다.

그러면서 12일 밤에는 각각 180만 배럴을 실은 대형 유조선 2척이 베네수엘라 해역에서 출발했으며, 이는 베네수엘라와 미국 양측이 합의한 것으로 알려진 5000만배럴 규모 공급 거래 중 첫 선적 사례일 가능성이 있다고 설명했다.

베네수엘라산 원유 수출은 지난해 12월 미국의 봉쇄 조치 이래 0에 가깝게 감소했으며, 미국의 석유 대기업 셰브런이 PDVSA와 합작사업을 통해 생산한 물량만 미국 정부 승인 하에 수출이 허용됐다.

당시 미국의 금수조치로 수출길이 거의 모두 막히고 원유 보관시설이 모자라게 되자 PDVSA는 생산량을 거의 0으로 줄였다.