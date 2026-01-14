먹거리부터 즐길 거리까지 다양한 이벤트로 관람과 재미를 동시에 담은 공간으로 선봬

LG코드제로 무선청소기, 다이슨 에어랩 등 풍성한 경품 행사도 준비

GS건설이 경기도 오산시의 핵심 지역으로 주목받는 내삼미2구역 내 첫 단지로 선보이는 ‘북오산자이 리버블시티’가 오는 16일(금) 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양 절차에 돌입한다. 견본주택은 18일(일)까지 3일간 운영되며, 현장에서는 신년을 맞이해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘웰컴 자이 이벤트’와 추첨을 통해 인기 경품을 증정하는 ‘타임이벤트’가 진행될 예정으로 주목된다.

우선 웰컴 자이 이벤트는 에어볼을 잡으면 적힌 등 수에 따라 핸드크림, 내열유리 원형보관함 3종, 내열유리 용기 5종, 코스트코 회원권 등 다양한 경품을 증정하는 ‘에어볼 이벤트’, 오직 북오산자이 리버블시티 견본주택에서만 만나볼 수 있는 감성 프레임을 활용해 사랑하는 사람들과 스티커 사진을 촬영하고 인화해주는 ‘자이네컷’, 병오년 운세를 재미있게 예측해주는 ‘럭키 타로 이벤트’, 방문객들의 허기를 달래주는 츄러스와 오뎅을 맛볼 수 있는 ‘푸드트럭’ 4가지의 행사로 구성된다.

오픈 기간 매 오후 3시 당첨권을 제출한 방문객들을 대상으로 인기 경품들을 증정하는 ‘타임이벤트’도 눈길을 끈다. 타임이벤트 참여자 중 추첨을 통해 당첨된 당첨자들에게는 1등부터 5등까지 등수에 따라 ‘LG코드제로 무선청소기(1등, 1명)’, ‘다이슨 에어랩(2등, 1명)’, ‘발뮤다 공기청정기(3등, 2명)’, ‘가습기(4등, 5명)’, ‘코스트코 회원권(5등, 10명)’이 제공된다.

분양관계자는 “추운 날씨에도 불구하고 귀한 시간을 내서 견본주택을 찾아오시는 방문객 여러분들이 가족분들과 소중한 시간을 보낼 수 있도록 풍성한 이벤트를 준비했다”며, “다채로운 행사에 더해 음료를 즐길 수 있는 라운지도 마련되어 있으니, 견본주택 관람과 함께 편안하고 즐거운 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.

한편, 경기도 오산시 내삼미2구역 지구단위계획구역 A1블럭(내삼미동 일원)에 공동주택개발사업을 통해 선보이는 ‘북오산자이 리버블시티’는 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 59~127㎡ 총 1,275 가구의 대규모 단지로 조성되며, 추후 GS건설이 공급 계획에 있는 공동주택 1,517가구와 함께 총 2,792가구의 미니신도시급 자이 브랜드 타운으로 탄생할 전망이다.

단지가 들어서는 내삼미2구역은 오산시 내삼미동 일대 24만 134㎡에 걸친 도시개발사업지로 오산의 관문 역할을 하는 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접해 경부고속도로 진입이 쉽고, 지하철 1호선 오산대역 이용도 편리한 교통환경을 갖췄다. 여기에 동탄신도시와 차량으로 5분 거리에 위치한 입지적 장점을 갖춰 개발이 마무리되면 오산을 대표하는 신흥 주거지로 자리매김할 예정이다.

내삼미2구역 내에도 편리하고 쾌적한 주거 필수 인프라가 체계적으로 조성될 계획이다. GS건설이 A1블록에서 분양에 나선 북오산자이 리버블시티와 향후 공급 계획에 있는 A2블록 1,517가구 외에 구역 내 초등학교와 더불어 근린공원·복합시설 등이 함께 조성된다. 인근 내삼미1구역과 내삼미3구역의 개발이 완료되면 생활 편의 시설은 더욱 확대될 전망이다.

오산시 내 최고 수준의 편리한 생활 환경도 자랑한다. 단지는 동탄과 세교 생활권과 양쪽 주거 인프라를 모두 공유한다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교 동탄성심병원 등 주요 편의시설과 동탄 학원가를 가깝게 방문할 수 있으며, 이마트 오산점, 롯데마트 오산점, CGV 오산중앙점 등 오산시 내 생활편의시설도 근거리에서 이용 가능하다.

이와 함께 삼성전자 기흥·화성사업장과 평택캠퍼스, 수원 삼성디지털시티, LG디지털파크, 동탄테크노밸리, 동탄일반산업단지, 오산가장일반산업단지 등 주요 산업단지가 인접해 있어 출퇴근 접근성도 뛰어나다.

‘숲세권’ 입지도 강점이다. 단지 바로 우측으로 필봉산이 가까이 있으며, 필봉산 내에는 산책로가 조성되어 있어 가벼운 산책을 즐길 수 있다. 인근 오산천도 가깝게 방문할 가능하고, 경기 남부를 대표하는 녹지공간인 경기도립 물향기수목원과 동탄호수공원도 인근에 위치한다.

국내 대표 주거 브랜드 GS건설의 자이가 선보이는 우수한 상품성도 눈에 띈다. 우선 입주민의 주거 편의성을 강조한 특화설계가 돋보인다. 단지는 남동·남서향 판상형 위주의 설계로 채광과 통풍이 뛰어나며, 넓은 동간 거리를 확보해 주민들의 사생활 보호와 일조량, 조망권을 극대화했다. 주택형별로 드레스룸, 팬트리, 알파룸, 베타룸 등 수납공간도 제공해 공간효율성도 높였다. 가구 당 1.5대의 넉넉한 주차공간도 갖췄다.

자이만의 특화 커뮤니티인 ‘클럽 자이안’도 눈길을 끈다. 클럽 자이안에는 GDR이 적용된 골프연습장과 피트니스 센터, 필라테스, GX룸 등 다양한 운동시설과 사우나, 작은 도서관, 독서실, 게스트하우스 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 편의시설이 들어선다. 입주민의 풍성한 여가생활을 위한 교보문고 북큐레이션 서비스가 도입되며, 유명 브랜드 감성을 담은 카페테리아도 마련된다. 이외에도 라운지를 갖춘 티하우스와 특화조경을 갖춘 대규모 단지 내 공원도 조성된다.

북오산자이 리버블시티의 견본주택은 경기도 오산시 내삼미동 일원에 위치한다. 단지는 1월 20일(화) 특별공급을 시작으로 21(수) 1순위, 22일(목) 2순위 청약을 순차적으로 진행한다. 단지가 위치한 오산시는 10.15 부동산 대책을 비켜간 비규제 지역으로 대출이나 실거주 관련 규제가 상대적으로 덜해 실수요자와 투자자들의 관심을 받고 있는 것으로 알려졌다.