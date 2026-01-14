스미싱·피싱·큐싱 자동차단 지원 금융사기 피해 시 300만원 보상

LG유플러스는 소상공인 고객의 금융 피해 예방에 초점을 맞춘 신규 인터넷 요금제 ‘SOHO 안심보상’을 출시했다고 14일 밝혔다.

SOHO 안심보상은 금융 사기를 발생시키는 스미싱·피싱·큐싱 의심 사이트 접속을 자동으로 차단하는 요금제다. 피해 발생 시 보상 및 매장 기기 수리 비용까지 지원한다.

소상공인의 경우 세금 신고, 거래처 관리, 온라인 발주 등으로 외부 사이트를 접속하는 경우가 많다. 이 때문에 유해사이트에 노출되거나 피싱·스미싱 피해를 볼 수 있다는 우려가 컸다. 이에 LG유플러스는 고객 피해를 예방할 수 있도록 스미싱·피싱·큐싱 의심 사이트 접속을 자동으로 차단하는 기능을 추가했다.

요금제는 100M, 500M, 1G 등 세 가지다. 상품별 이용 요금은 3년 약정 기준으로 ▷100M 월 2만5300원 ▷500M 월 3만6300원 ▷1G 월 4만2900원 등이다.

이와 함께 500M 이상 요금제 가입자는 스미싱·피싱 등으로 금전 피해를 입을 경우, 연 최대 300만원까지 보상을 받을 수 있다. 1G 요금제 가입자에는 매장 내 갑작스러운 전자기기 고장 시, 연 최대 50만원 수리비가 주어진다.

아울러 SOHO 안심보상 요금제는 연결할 수 있는 PC의 숫자도 크게 늘렸다. 500M·1G 요금제는 최대 10대 PC 동시접속을 제공한다.

김남수 LG유플러스 SMB사업트라이브장은 “SOHO 안심보상 요금제는 매장 내 보안은 물론 금융 피해 보상까지 지원해 소상공인 고객이 안심하고 사업을 운영할 수 있도록 돕는 설루션”이라고 말했다.

고재우 기자