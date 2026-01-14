19세~39세…2월 20일까지

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 관내 청년들의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 위한 ‘청년 직무 멘토링’ 프로그램에 참여할 멘티를 2월 20일까지 모집한다.

‘청년 직무 멘토링’은 다양한 분야의 현직 직무 전문가(멘토)와 청년 멘티를 매칭 해 ▷직무 이해 ▷진로 설계 ▷취업 준비 전략 ▷실무 경험 공유 등 청년들에게 실질적인 도움을 제공하는 프로그램이다.

프로그램은 3월부터 8월까지 운영되며, 1:1 매칭 또는 1:다수 소그룹 방식으로 청년들의 관심 직무와 진로 방향을 반영한 맞춤형 멘토링으로 진행될 예정이다.

멘티로 참여하게 되는 청년들은 공공, 경영사무, 정보통신·기술, 전문직, 신산업 분야 등에서 활동하고 있는 멘토들과 함께 현장 중심의 직무 이해도를 높이고, 보다 구체적이고 현실적인 진로 계획을 수립할 수 있게 될 것으로 기대된다.

모집 대상은 의왕시에 거주하거나 관내 대학에 재학 중인 19세부터 39세까지의 청년으로, 안내문의 큐알 코드를 통해 신청할 수 있다.

모집인원 및 멘티의 선정은 멘토와 멘티의 매칭 여부 등에 따라 확정되며, 멘토 구성 현황 등 이번 프로그램과 관련한 기타 자세한 사항은 의왕시 홈페이지 공지 사항에서 확인하거나 의왕시 기업일자리과 일자리청년팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

민명희 기업일자리과장은 “청년 직무 멘토링의 멘티 참여는 현직자의 생생한 경험을 통해 각자의 진로 설계에 대한 방향성을 찾을 수 있는 의미 있는 기회”라며 “열정 넘치는 관내 청년들의 많은 관심을 바란다”고 밝혔다.