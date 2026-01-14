“정부 구두개입은 땜질 처방 …경제 체질 근본부터 바꿔야“

[헤럴드경제=정석준 기자] 안철수 국민의힘 의원은 14일 고환율 상황을 짚으며 “이재명 대통령의 침묵은 금융 시장에 잘못된 신호를 줄 수밖에 없다”라고 말했다.

안 의원은 이날 페이스북에서 “정부의 구두개입은 역시 땜질 처방이었다. 무조건 굶고 급하게 뺀 체중이 이내 다시 돌아오듯 시장의 불안과 불신은 전혀 해소되지 않았다”며 “정부가 시장과 싸워 이긴 경우는 없다”고 밝혔다.

환율이 치솟는 이유로는 재정적자 확대, 구조화된 저성장, 규제 중심의 기업 환경, 불확실한 대외 통상 전략 등을 꼽았다. 그는 “자본과 기업이 머물고 싶지 않은 경제 상황에서 통화 가치가 약해지는 것은 당연한 결과”라며 “환율을 ‘관리’로 눌러보겠다는 발상 자체가 문제의 본질을 외면하는 것”이라고 주장했다.

이어 “더 큰 문제는 환율과 주가와 따로 논다. 원화에 대한 가치는 급락하는데 국내 증시는 불타고 있다”며 “돈을 퍼붓고 쏟아서 무작정 코스피 5000만 만들면 되는 것인가”라고 반문했다.

또한, “우리 경제 전반의 체질 개선 없는 주가 상승은 결국 더 큰 부작용으로 경제 전반에 악영향을 미칠 것”이라며 “지금 필요한 것은 재정과 통화정책의 정교한 조합, 외환 안전망의 실질적 강화, 그리고 무엇보다 기업과 자본이 다시 한국을 믿고 투자할 수 있도록 경제의 체질을 근본부터 바꾸는 일”이라고 제안했다.

안 의원은 “여전히 이재명 대통령은 ‘환율’을 말하지 않는다”며 “환율·금리·물가·집값이라는 가장 무겁고 가장 어려운 문제에 대해 정확하고 근본적인 대책으로 국민께 답해야 한다”고 말했다.