국토부·서울시 산하 기관과 협업 건설·산업 안전 혁신기업 육성 추진

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 건설 현장 안전문화 확산을 위해 국토교통부, 서울시 산하 공공기관들과 전략적 협업에 나선다고 14일 밝혔다.

현대건설은 13일 서울경제진흥원, 서울창조경제혁신센터, 한국건설기술연구원 등 3개 창업지원기관과 ‘건설 안전 혁신기업 공동 발굴 및 오픈이노베이션 프로그램 운영 협력 지원’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 정부와 지자체, 민간 건설사가 협력해 건설 현장 내 안전사고를 예방하고, 안전 관련 혁신 기술과 서비스를 선제적으로 도입해 건설 현장에 확산하기 위한 목적으로 마련됐다.

현대건설은 창업지원기관과 함께 ▷건설 안전 혁신기업 발굴 및 육성 ▷오픈이노베이션 프로그램 운영 협력 ▷발굴 기업을 위한 맞춤형 지원 프로그램 협력 지원 등에 나설 예정이다.

또한 ‘건설 안전’을 주제로 한 오픈이노베이션 프로그램인 ‘2026 H-세이프 오픈 이노베이션 챌린지(H-Safe Open Innovation Challenge) 공모전을 공동 개최한다. 안전 혁신 기술, 안전 장비, 보건·환경 , 안전 문화 등 총 4개 분야에서 모집하며 접수 기간은 15일부터 다음 달 8일까지다.

서류 및 대면 심사 등을 거쳐 오는 3월 말경 최종 선발 기업을 선정할 예정이며, 선발된 기업에는 ▷기술 검증(PoC) 기회 및 사업화 지원금 제공 ▷스케일업 지원 ▷후속 연계 지원사업 참여기회 제공 ▷홍보 및 마케팅 지원 ▷투자 유치 ▷네트워킹 및 컨설팅 등의 혜택이 제공된다.

한편 현대건설은 2022년부터 현대건설 스타트업 공모전을 포함해 다양한 오픈이노베이션 프로그램에 적극 참여하고 있다. 2025년 한 해 동안 15개 프로그램을 통해 총 48개 스타트업을 선발했다.

현대건설 관계자는 “이번 업무협약은 현대건설이 건설현장 안전 문화 확산을 위해 국토교통부, 서울시와 함께 뜻을 모은 자리”라며 “건설 안전 공모전을 통해 선발된 안전 기술과 서비스에 대해선 기술 실증을 거쳐 현대건설 현장에 적극 적용할 것”이라고 말했다.