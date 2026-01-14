외국인은 지수 추종 상품 매수세 업계선 “상승 여력 아직 충분” 분석

[헤럴드경제=김지윤 기자] 코스피가 연일 최고치를 경신하고 있는 가운데 ‘개미’(개인 투자자)들이 향후 조정 국면을 예측하고 하락에 돈을 베팅하고 있다.

14일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 최근 일주일간(1월6일∼12일) 개인의 상장지수펀드(ETF) 매수 상위권에는 ‘곱버스’(인버스 레버리지) 상품이 대거 올랐다.

인버스 ETF는 코스피 등 기초 지수가 떨어지면 수익이 나는 상품이고, 곱버스는 지수를 역방향으로 2배로 추종하는 상품을 말한다.

특히 이 기간 개인 투자자들은 ‘KODEX 200선물인버스2X’ 상품을 1417억8400만원어치로 두 번째로 많이 순매수했다. 코스피200 선물지수의 일일 수익률을 역방향으로 2배 추종하는 상품으로, 최근 일주일간 수익률은 -7.3%였다.

코스피는 연초부터 전날까지 8거래일 연일 장중 최고치를 경신하며 전날 4700선 문턱(4692.64 마감)에서 장을 마쳤다. 이 기간 상승률은 11.35%에 달한다.

새해부터 하루도 쉬지 않고 오르다 보니 숨 고르기 차원에서 단기적인 조정장이나 횡보장으로 전환할 것으로 보는 투자자들이 인버스 상품을 담은 것으로 보인다.

상승세가 한풀 꺾여도 안정적인 분배금을 받을 수 있는 커버드콜 ETF도 인기 상품으로 등극했다.

개인은 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’ 상품을 1400억4900만원(3위) 규모로 순매수했다.

증시가 꽤 오른 상황에서 향후 강세 모멘텀이 한층 꺾이거나 박스권에 진입할 가능성을 염두에 두면서 공격적 투자 대신 안정적인 수익을 추구하려는 투자 스타일이 반영된 것으로 풀이된다.

반대로 같은 기간 개인들이 가장 많이 팔아치운 것은 국내 증시 지수를 그대로 추종하는 상품이었다.

개인은 KODEX 코스닥150레버리지를 971억9600만원어치를 가장 많이 순매도했다. 이어 KODEX 레버리지(439억1800만원), KODEX 코스닥150(368억8200만원) 등도 각각 순매도 명단 2, 3위에 올랐다.

반면 외국인은 국내 증시 추가 상승 가능성에 좀 더 무게를 두는 모습이다. 같은 기간 외국인은 KODEX 코스닥150레버리지(144억1700만원), TIGER 200선물레버리지(94억1900만원) 상품을 각각 세 번째, 네 번째로 많이 샀다.

시장에선 코스피 하락장을 논하기엔 시기상조라는 전망이 우세한 분위기다.

김두언 하나증권 연구원은 인버스 열풍에 대해 “지난해 코스피가 75% 올랐고 올해도 꽤 시세가 높다 보니 한편으로는 너무 많이 오른 거 아닌가 하는 심리, 그리고 지수를 이끄는 삼성전자·SK하이닉스 기여분이 상당하다 보니 반도체 쏠림에 의한 상승이라는 점에서 (주가 상승이) 좀 주춤하는 거 아니냐는 생각이 들 수 있다”고 분석했다.

여기에 도널드 트럼프 행정부가 촉발한 베네수엘라 사태와 이란 압박, 그린란드 편입 야욕 등 지정학적 리스크도 포지션 조정을 정당화하는 단기적인 이벤트로 작용할 수 있다고 봤다.

다만 D램 가격 상승세가 계속되는 초과 수요 국면이라는 점에서 “반도체 가격이 오른 것만큼 실적의 상승을 담보하는 것은 없다”며 “인공지능(AI) 버블론이나 대세 하락을 논하기 전까지 상승 모멘텀은 살아 있다고 본다”고 말했다.

김중원 현대차증권 연구원도 “코스피 상승은 주가수익비율(PER) 확장보다는 반도체를 중심으로 한 12개월 선행 주당순이익(EPS)의 뚜렷한 상향 조정이 주도한 흐름으로, 이익개선이 지수 레벨을 끌어올리는 구조가 형성됐다”고 짚었다.

이어 “코스피 12개월 선행 PER은 11배 내외에서 안정적으로 유지되고 있어 지수 상승에도 불구하고 밸류에이션 부담은 과거 대비 제한적인 상황”이라고 봤다.

그러면서 “반도체 업종을 중심으로 이익 상향 조정 흐름이 이어지고 있어, 코스피는 EPS 개선에 연동된 점진적인 추가 상승 가능성이 높은 국면”으로 판단했다.