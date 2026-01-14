스미싱∙피싱∙큐싱 의심 사이트 차단, 금융 피해 예방 금융 사기 피해 시 300만원…전자기기 고장 50만원 PC 최대 10대 동시접속 “맞춤형 상품 선보일 것”

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 소상공인 고객의 금융 피해 예방에 초점을 맞춘 신규 인터넷 요금제 ‘SOHO 안심보상’을 출시했다고 14일 밝혔다.

SOHO 안심보상은 금융 사기를 발생시키는 스미싱∙피싱∙큐싱 의심 사이트 접속을 자동으로 차단하는 요금제다. 피해 발생 시 보상 및 매장 기기 수리 비용까지 지원한다.

소상공인의 경우 세금 신고, 거래처 관리, 온라인 발주 등으로 외부 사이트를 접속하는 경우가 많다. 이 때문에 유해사이트에 노출되거나 피싱∙스미싱 피해를 볼 수 있다는 우려가 컸다. 이에 LG유플러스는 고객 피해를 예방할 수 있도록 스미싱∙피싱∙큐싱 의심 사이트 접속을 자동으로 차단하는 기능을 추가했다.

요금제는 100M, 500M, 1G 등 세 가지다. 상품별 이용 요금은 3년 약정 기준으로 ▷100M 월 2만5300원 ▷500M 월 3만6300원 ▷1G 월 4만2900원 등이다.

이와 함께 500M 이상 요금제 가입자는 스미싱·피싱 등으로 금전 피해를 입을 경우, 연 최대 300만원까지 보상을 받을 수 있다. 1G 요금제 가입자에는 매장 내 갑작스러운 전자기기 고장 시, 연 최대 50만원 수리비가 주어진다.

아울러 SOHO 안심보상 요금제는 연결할 수 있는 PC의 숫자도 크게 늘렸다. 500M·1G 요금제는 최대 10대 PC 동시접속을 제공한다. 외식업∙소매업·소규모 사무실∙병원∙학원 등 여러 PC를 동시에 사용하는 업종의 수요를 반영한 조치다.

이외에도 SOHO 안심보상 요금제에 가입자 전원에게 ‘기가 Wi-Fi 6’이 기본 제공된다. 사업장 운영에 유용한 제휴 서비스를 제공하는 ‘U+사장님광장’ 혜택도 무료로 받을 수 있다.

김남수 LG유플러스 SMB사업트라이브장은 “SOHO 안심보상 요금제는 매장 내 보안은 물론 금융 피해 보상까지 지원해 소상공인 고객이 안심하고 사업을 운영할 수 있도록 돕는 설루션”이라며 “앞으로도 소상공인을 대상으로 한 다양한 맞춤형 서비스를 선보이겠다”고 말했다.