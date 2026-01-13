에어라인레이팅스의 안전 평가 결과

[헤럴드경제=함영훈 기자] 홍콩익스프레스(HK Express)가 글로벌 항공 안전 평가 기관인 에어라인레이팅스(AirlineRatings)로부터 2026년 ‘세계에서 가장 안전한 저비용항공사(World’s Safest Low-Cost Airline)’ 1위로 선정됐다.

이번 수상으로 홍콩익스프레스는 2년 연속 세계 1위를 기록했다. 홍콩익스프레스는 12년 연속 7스타 안전 등급을 유지해 왔으며, 2025년에는 저비용항공사 최초로 ‘7스타 플러스(7-Star Plus) 안전 등급’을 획득했다.

에어라인레이팅스는 홍콩익스프레스는 협력을 중시하는 조직 문화를 바탕으로 투명성과 지속적인 개선을 실현하고 있으며, 이를 통해 일관되게 높은 안전 수준을 유지하고 있다고 평가했다.

홍콩익스프레스의 최고경영자(CEO) 자넷 마오(Jeanette Mao)는 “안전은 홍콩익스프레스의 핵심 가치이자 모든 운영의 최우선 기준”이라며 “그동안 우리가 일관되게 지켜온 안전 기준이 국제적으로 인정은 결과라 생각한다”고 말했다.