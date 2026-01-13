[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포한강2 공공주택지구 조성사업(이하 김포한강2콤팩트시티 사업)이 완료되면 ‘분당급 신도시 수준’으로 부상된다.

김포한강2콤팩트시티는 김포시 양촌읍·장기동·마산동·운양동 일원 730만㎡를 개발해 총 5만1540세대를 공급하는 대규모 공공주택지구 조성사업이다.

‘역세권 콤팩트시티’ 개념을 적용해 지구 내 전철역 주변을 중심으로 고밀·압축 개발을 추진하며 기존 김포한강신도시와의 연계 개발을 통해 통합 신도시 체계 구축이 변별점이다.

두 신도시를 합산할 경우 전체 면적은 1817만㎡(577만 평), 총 가구수는 12만1000 가구 규모가 돼 분당급 신도시 수준으로 도시가 완성될 전망이다.

특히 지구 내에는 스마트시티 요소와 기술이 대폭 도입된다.

김포한강2콤팩트시티는 공항(김포∙인천), 도시철도(서울5호선 연장), 서부권 광역급행철도, 고속도로 IC, 한강변 등 지리적 이점을 활용한 친수형 테마공원과 자율차, UAM(도심항공교통) 등 미래형 교통 체계를 접목시켜 모빌리티 시대를 선도하는 특화도시로 조성된다.

김포한강2콤팩트시티는 과거 한국토지주택공사(LH) 주도 방식에서 벗어나 김포시 주도로 전환하고 있다는 점에 주목할만하다.

시는 서울지하철 5호선 연장을 비롯해 김포 환경재생 혁신복합단지 조성, 투자 유치 등 김포한강2 공공주택지구와 연계된 사업들의 균형 잡힌 개발에 집중하기 위해 신도시 조성 초기 단계부터 ‘종합 계획’ 마스터플랜을 수립했다.

또 대도시 기반조성 전략 TF팀 운영을 통해 분야별 주요 현안을 검토하고 김포의 여건에 맞는 대안을 제시했다.

특히 LH와 계양~강화 고속도로 전 구간 지하차도화와 상부공간 활용방안, 스마트 모빌리티 기술 발전에 발맞춘 교통순환체계 검토를 요청하는 노력을 기울여왔다.