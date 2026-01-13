15개월 공론화 끝 최종 의견 발표, 통합 찬성 53.6% 권역별 상생협력기구 설치·울산 참여 가능성도 제시

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 부산·경남 행정통합공론화위원회(공동위원장 전호환·정원식)가 15개월간의 활동을 마무리하며 부산과 경남의 행정통합 추진이 필요하다는 최종 판단을 내렸다. 다만 통합 결정의 정당성과 이후 갈등 최소화를 위해 최종 결정은 주민투표로 내려야 한다고 제안했다.

공론화위는 13일 경남도청에서 브리핑을 열고 행정통합 최종 의견을 발표했다. 민간 주도의 임시기구인 공론화위는 2024년 11월 출범 이후 정보 제공과 의견 수렴, 여론조사 등을 통해 시·도민 공론화에 주력해왔다.

지난해 12월 23~29일 만 18세 이상 부산·경남 시·도민 4047명을 대상으로 실시한 최종 여론조사에서 행정통합 찬성은 53.6%로 집계됐다. 부산은 55.5%, 경남은 51.7%였으며, 이는 2023년 조사 대비 18%포인트 상승한 수치다. 반대는 29%로 16.6%포인트 하락했다.

공론화위는 “행정통합 추진은 필요하지만 지역별 온도 차와 반대 의견도 존재한다”며 주민투표를 통한 최종 결정을 제안했다. 또 통합 이후 34개 시·군·구 간 균형발전을 위해 기초지자체가 참여하는 권역별 상생협력기구 설치 필요성을 강조했다.

공론화위는 울산 참여 가능성도 언급하며 정부에 자치권 확대와 특례 부여 검토를 요청했다. 최종의견서는 박형준 부산시장과 박완수 경남지사에게 전달될 예정이며, 두 시·도지사는 이르면 2월 초 주민투표 여부와 시기 등을 포함한 추진 계획을 밝힐 방침이다.