내달 12일 합병 승인 이사회 개최

[헤럴드경제=김진 기자] 빙그레가 13일 이사회를 열고 해태아이스크림과 합병을 결의했다고 밝혔다.

이번 합병은 빙그레가 존속 법인으로서 해태아이스크림을 흡수 합병하는 구조다. 빙그레는 해태아이스크림의 지분을 100% 보유하고 있다.

빙그레는 다음 달 12일 합병 승인 이사회를 개최하고 4월 1일 합병을 완료할 계획이다.

빙그레는 2020년 10월 해태아이스크림을 인수했다. 이후 공동 마케팅 실시, 물류 센터 및 영업소 통합 운영 등 시너지를 발휘하기 위한 효율화 작업을 진행했다. 그 결과 인수 2년 만에 흑자전환에 성공했다.

양사는 이번 합병을 통해 급변하는 시장 환경에 더욱 적극적으로 대응하고, 시장경쟁력을 강화한다는 계획이다. 중복된 사업 조직을 통합하고 업무 프로세스를 일원화하는 등 효율성을 제고할 계획이다. 또 양사 제품의 수출, 이커머스 판매 등 채널 확대를 통해 매출을 끌어올릴 방침이다.

빙그레 관계자는 “빙그레와 해태아이스크림의 합병을 통해 국내뿐만 아니라 해외 식품시장을 선도하는 글로벌 식품 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다.