국회서 전격회동…통일교·김병기 특검 논의 張 “대장동·통일교·공천 특검 이뤄내겠다” 李 “與 거악 앞에서는 공조 필요하다 판단”

범보수 야권인 국민의힘과 개혁신당이 김병기·강선우 의원을 둘러싼 의혹 등을 지렛대로 거대여당인 더불어민주당을 향한 공세 수위를 끌어올리는 모습이다.

장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표는 13일 오전 국회에서 전격 회동을 갖고 통일교 특검을 비롯한 현안 대응 방안을 논의했다.

양측은 통일교의 정치권 로비 의혹을 밝혀낼 특검법을 공동발의한 바 있다. 또 김병기 민주당 전 원내대표 및 제명된 강선우 의원 등이 연루된 공천헌금 의혹을 규명할 특검법이 필요하다는 데 공감해왔다. 이날 이 대표는 “정치와 사법제도를 망가뜨리는 거악 앞에서는 공조가 필요하다고 판단했다”며 “(민주당이) 자기들 유리한 특검은 단독 통과, 불리한 특검은 보류, 신천지 끼워 넣어 물타기, 합동수사본부로 떠넘기기로 시간 끌기를 하고 있다”고 비판했다.

두 대표는 대장동 항소포기에 대한 특검도 본격 논의에 들어갔다. 장 대표는 “이번에는 반드시 대장동 항소포기, 통일교 특검 그리고 공천 뇌물 특검을 반드시 이뤄내야 된다”고 강조했다. 양당 대표 회동은 이 대표의 제안으로 성사됐다. 이 대표는 지난 11일 “민주당의 전재수-통일교 사태와 김병기-강선우 돈공천 사태를 제대로 수사할 수 있는 특검의 조속한 출범을 위해 특검법 신속 입법을 논의하는 자리”라며 장 대표와 조국 조국혁신당 대표에 연석회담을 제안했다.

장 대표는 즉각 “조건 없이 수용한다”고 공개적으로 화답했지만, 조국혁신당 측은 “국민의힘에게 ‘도주로’를 제시하려는 이 대표의 제안은 부적절하다”며 거절했다.

이번에 손을 잡은 양당은 민주당을 향한 공세를 이어갈 전망이다. 다만 과반의석을 보유한 민주당이 제안을 받아들이지 않으면 각종 특검은 추진력을 잃을 수 있어 조국혁신당을 향한 ‘러브콜’도 이어갈 것으로 보인다.

특검법은 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반 찬성이 있어야 본회의를 통과할 수 있는데, 현재 국민의힘(107석)과 개혁신당(3석)의 합친 의석수는 110석에 그친다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “김병기 의원의 구속수사를 포함한 강제수사에 대해 강력히 촉구한다”며 “수사가 미진한 경우 양당이 공동으로 특검법을 발의할 예정”이라고 밝혔다.

한편 국회 법제사법위원회는 전날 안건조정위원회를 열고 여당 주도로 12·3 비상계엄 사태 등에 대한 2차 종합특검 법안을 통과시켰지만 통일교 특검법안은 처리하지 않았다.

민주당은 통일교에 더해 신천지까지 종교개입 의혹을 추가해야 한다고 주장해 왔다. 이에 국민의힘은 반대 입장을 밝히면서 통일교 특검에 대한 협의는 진척이 없는 상태다. 정석준 기자