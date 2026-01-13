국내외 대학생 2월1일까지 지원 LGU+ 채용시 서류전형 면제 혜택

LG유플러스는 대학생 앰배서더 ‘유쓰피릿’ 17기를 모집한다고 13일 밝혔다. 국내외 대학 재학생·휴학생·유학생이라면 누구나 2월 1일까지 지원 가능하다.

유쓰피릿은 Z세대를 대표하는 대학생들이 LG유플러스의 20대 전용 브랜드인 ‘유쓰(Uth)’를 비롯해 다양한 상품·서비스를 체험하고, 20대의 추천 의향을 높이는 대외 활동 프로그램이다.

‘유쓰의 정신(spirit)으로 도전하는 20대’를 뜻하며, 매년 상·하반기에 모집 및 운영된다. 유쓰피릿 17기는 일상 속 경험을 바탕으로 ▷상품·서비스·혜택 홍보 및 자문 수행 ▷유쓰 캠퍼스페스티벌 기획 및 운영 ▷20대 전용 브랜드 ‘유쓰(Uth)’ 브랜드 캠페인 기획 ▷상품·서비스·혜택 활용한 콘텐츠 제작 ▷유쓰 대학생 트렌드 키워드 발굴 등에 참여할 예정이다. 참여를 원하는 학생은 2월 1일까지 지원서와 사전 미션을 완성한 후 온라인 지원서를 제출하면 된다. 차민주 기자