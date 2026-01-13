- 태안 안면도 일원에서 공식 발대식 진행, 시민 참여형 홍보체계 구축…서포터즈 활동 본격화

[헤럴드경제= 이권형기자] 태안국제원예치유박람회 조직위원회(이하 조직위)는 태안 안면도 일원에서 ‘태안국제원예치유박람회 서포터즈 발대식’을 열고 시민 참여형 홍보 활동을 본격적으로 시작한다고 13일 밝혔다.

이번 발대식은 앞서 모집한 SNS 서포터즈 ‘꽃네방네크루’의 공식 출범을 알리는 자리로, 위촉장 수여와 함께 박람회 비전과 서포터즈 활동 방향을 공유했다.

20명으로 구성된 ‘꽃네방네크루’는 러닝·힐링·글로벌 등 분야별 활동콘셉트로 구성된다. 이들은 SNS를 통해 원예와 치유를 주제로 오는 5월 24일까지 활동하며 박람회 소식과 현장 이야기를 일상 속 콘텐츠로 전달할 예정이다.

조직위 관계자는 “꽃네방네크루는 태안국제원예치유박람회의 치유 가치를 시민의 시선으로 전하는 중요한 역할을 맡는다”며 “서포터즈와 함께 박람회 준비 과정부터 현장까지 생생한 이야기를 전하겠다”고 말했다.

이어 “시민 참여를 바탕으로 한 홍보를 지속적으로 확대해 성공적인 박람회 개최로 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 2026 태안국제원예치유박람회는 오는 4월 25일~5월 24일까지 한 달간 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 ‘자연에서 찾는 건강한 미래 원예&치유’를 주제로 충청남도와 태안군이 공동 개최하며, 40개국 182만명의 관람객이 방문할 것이란 기대다.