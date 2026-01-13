[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 오는 19일부터 급속히 확산되는 인공지능(AI) 기술 변화에 선제적으로 대응하고 군민의 디지털 활용 역량을 높이기 위해 군민 정보화교육에 AI 과정을 도입하는 특수시책을 추진한다고 밝혔다.

13일 기장군에 따르면 이번 AI 교육과정은 인공지능에 대한 기초 이해부터 실생활 활용 중심의 내용까지 단계적으로 구성됐으며, 중·장년층과 어르신도 쉽게 참여할 수 있도록 실습 중심으로 운영되고 수강료는 무료이다.

주요 교육 내용은 ▷AI의 개념과 기본 원리 ▷생성형 AI의 이해와 활용 ▷AI를 활용한 효율적인 스마트폰 사용법 ▷일상 속 AI 활용 사례 등으로 군민이 일상생활은 물론 행정서비스 이용 과정에서도 AI를 보다 쉽고 효과적으로 활용할 수 있도록 돕는 데 중점을 뒀다.

기장군은 이번 AI 교육과정 도입을 통해 기존 정보화교육을 한 단계 확장하고, 디지털 격차 해소와 함께 군민의 디지털 자립 역량을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

첫 번째 AI 교육은 19일부터 23일까지 진행되며, 수강 신청은 강좌별 교육 시작 1주일 전부터 기장군청 홈페이지를 통해 가능하고 선착순으로 마감된다. 교육 일정 등 자세한 사항은 기장군청 홈페이지(www.gijang.go.kr/)에서 ‘정보화 교육’을 검색하면 확인할 수 있다.

정종복 기장군수는“인공지능은 특정 계층만의 기술이 아니라 모든 군민이 일상에서 함께 활용해야 할 생활 기술이다”며“앞으로도 변화하는 디지털 환경에 발맞춰 군민이 체감할 수 있는 실효성 있는 정보화교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.