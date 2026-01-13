CES서 기자간담회 2년 뒤 로봇의 생산투입 전망 자사 피지컬 AI 핵심 전략을 ‘마에스트로’로 표현 로봇 트레이닝·테스트·검증 등 全과정 수행 고객·회사 양대 축으로 AX 사업 박차

[헤럴드경제(라스베이거스)=박지영 기자] “앞으로 2년 후에는 로봇이 생산라인에 투입돼서 실질적으로 일을 할 것으로 봅니다. 피지컬 AI의 관건은 학습입니다. LG CNS와 같은 기업이 없으면 로봇이 아무리 많이 양산되더라도 현장에 투입되는 건 제한될 것입니다.”

현신균 LG CNS 사장은 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 현장에서 기자들과 만나 “한국은 다양한 산업에 기반한 제조업 비중이 높고 숙련된 공정이 많아 피지컬 AI를 검증하고 고도화하기에 최적의 시장”이라며 “한국 시장의 강점을 기반으로 피지컬 AI 기술을 빠르게 확보해 현장에 적용하겠다”고 포부를 밝혔다.

LG CNS의 피지컬 AI 전략의 핵심은 개별 로봇이 아닌 서로 다른 제조사, 또는 목적을 갖고 있는 로봇이 한 팀처럼 움직이도록 전체 시스템을 설계, 조율하는 ‘마에스트로’라고할 수 있다. 각 로봇이 산업현장의 특성에 맞게 작동하도록 하고, 이를 서로 연결해 유기적으로 협업하도록 만든다.

LG CNS는 로봇 트레이닝과 테스트, 검증까지 전 과정을 수행한다. 이른바 산업지능을 갖춘 로봇으로 진화시키는 역할을 LG CNS가 맡는 것이다. 고도화된 로봇이 현장에 투입된 후에는 통합 관제·운영부터 유지보수까지 아우르는 엔드투엔드(End-to-End) 서비스를 제공한다. 여러 로봇의 제어 시스템을 ‘로봇 통합운영 플랫폼’에 연동해 현장에 투입된 이기종의 로봇을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 것이다.

현 사장은 “유니트리와 같은 로봇 하드웨어 기업과 협업해 로봇을 학습시켜 현장에서 일할 수 있는 로봇을 만들어주는 일을 하고 있다”며 “턴키 방식으로 하드웨어와 소프트웨어를 공급하기도 하고, 소프트웨어만 구축하기도 하는 등 모든 방식으로 비즈니스를 추진할 계획”이라고 말했다.

실제로 LG CNS는 로봇의 하드웨어 영역으로 피지컬 AI 전략을 확장하고 있다. 조선 분야에서는 선박의 각 부품이 잘 조립됐는지를 검사하고, 물류센터에서는 박스를 적재하거나 빈 박스를 회수하는 휴머노이드 로봇 등 현재 10여개 고객사의 공장, 물류센터 등에서 산업용 휴머노이드 로봇을 활용할 수 있도록 개념검증(PoC)을 진행 중이다.

LG CNS의 또 다른 핵심 축은 에이전틱 AI 기반의 AX(인공지능 전환)다. AI를 특정 업무에 부분 도입하는 것을 넘어, AI가 제대로 성과를 낼 수 있도록 기존 업무 구조와 프로세스를 새로 설계하는데 방점을 둔다. 올해는 기업의 비즈니스를 AX 관점에서 재설계하고 생산성 향상과 비용 절감 등 실질적 사업 성과를 만들어내는데 주력할 방침이다.

현 사장은 “스마트팩토리와 스마트물류에서 국내 시장 뿐 아니라 해외시장에서도 상당히 성장했다. AX 사업분야에서는 금융, 공기업 뿐 아니라 방산, 조선 분야까지도 진출하며 지난해 성과는 국내 1등이라고 자부할 수 있다”며 “특히 공공 분야 AX에서는 우리가 제일 잘한다는 자신이 있다”고 강조했다.

AI를 중심에 놓고 있는 LG그룹의 AX도 LG CNS가 맡고 있다. 현 사장은 “제품에 AI를 접목시키는 ‘고객을 위한 AX’와 ‘더 빠르게·더 저렴하게·더 품질좋게’라는 키워드로 LG 계열사들이 필요로 하는 ‘회사를 위한 AX’라는 두가지 축으로 마스터플랜을 만들고 있다”고 설명했다.

현 사장은 “에이전틱 AI, 피지컬 AI 등 AX에서 LG CNS와 같은 기업이 우리나라 기업에 좋은 서비스를 제공해야만 우리나라 기업이 발전할 수 있다”며 “해외로도 진출해 의미있는 매출과 영업이익을 만들어 낼 것”이라고 목표를 밝혔다.