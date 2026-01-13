- 팹리스 산업 현장 수요 반영 공동 R&D, 맞춤형 인재 양성 추진

[헤럴드경제=구본혁 기자] 광주과학기술원(GIST)과 (사)한국팹리스산업협회(KFIA)는 12일 국내 AI반도체 산업의 글로벌 경쟁력 강화와 남부권 반도체 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 GIST의 AI·반도체 분야의 연구개발 역량과 KFIA의 산업 현장 중심 네트워크 및 노하우를 결합, 설계부터 제작·패키징, 실제로 기술이 작동하는지 확인하는 실증 단계(PoC)까지 아우르는 전주기 AI반도체 생태계를 구축하는 데 목적이 있다.

이를 통해 대학의 연구 성과가 산업 현장에서 실제 기술과 제품으로 구현될 수 있도록 연결함으로써, 국내 AI반도체 산업이 설계 중심 구조를 넘어 전주기 통합 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

KFIA는 반도체를 직접 생산하지 않고 설계를 전문으로 하는 기업(팹리스)을 대표하는 국내 업단체로, 이번 협약을 통해 ▷현장 중심 데이터 제공 ▷산업 수요 기반 교육·연구 방향 설정 ▷공동 R&D 및 정부 사업 참여 등에서 핵심적인 역할을 수행하게 된다.

특히 팹리스 기업들이 공통적으로 겪는 첨단 공정 실증 및 기술 검증 인프라 부족 문제를 해소하기 위해, GIST와 함께 실증 환경을 공동 구축함으로써 개별 기업이 단독으로 감당하기 어려운 고난도 반도체 연구개발을 효과적으로 지원할 예정이다.

GIST는 이번 협약을 계기로 AI반도체 설계부터 후공정·패키징, 에너지·모빌리티·스마트제조 등 실제 산업 현장에서의 실증 단계를 거쳐, AI 기술이 산업 전반으로 확산되는 전환(AX, AI Transformation)까지 연계하는 전주기 통합 연구 역량을 갖춘 연구중심대학으로 도약한다는 계획이다.

특히 GIST는 AI반도체 등 차세대 반도체 개발과 인력 양성을 목표로, 반도체의 기본 소재(웨이퍼)를 만드는 단계부터 전·후공정을 아우르는 ‘AI반도체 첨단공정 팹(Fab)’을 정부 지원으로 구축 중이며, 이번 협약의 실증·연구 기반 역할을 하게 될 예정이다.

이를 통해 광주·전남 지역은 GIST를 중심으로 대학·연구기관·산업계가 연계된 광역 협력 체계를 구축하고, AI반도체 설계–패키징–실증을 연결하는 전주기 생태계를 완성함으로써 지역 균형발전과 국가 전략산업 육성을 동시에 추진할 수 있을 것으로 기대된다.

임기철 GIST 총장은 “GIST는 호남권을 대표하는 연구중심대학으로서, 실리콘밸리의 스탠퍼드대와 UC버클리처럼 인재와 기업, 자본이 모이는 ‘소용돌이형 대학(Vortex University)’ 모델을 남부권에 구현할 수 있는 최적의 앵커 기관”이라며 “한국팹리스산업협회와의 긴밀한 협력을 통해 국내 AI반도체 산업의 글로벌 경쟁력을 높이고, 남부권이 명실상부한 반도체 클러스터로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김경수 한국팹리스산업협회 회장은 “팹리스 기업들이 직면한 가장 큰 어려움 중 하나가 첨단 공정 실증과 검증 인프라 부족”이라며, “이번 MOU를 통해 양 기관의 우수한 연구 역량과 산업 현장 노하우를 결합함으로써 AI 반도체 분야의 핵심 기술 확보와 산업 수요 맞춤형 인재 양성에 박차를 가하겠다“고 강조했다.