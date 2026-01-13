POSTECH과 다중에멀전 플랫폼 개발 효능성분 방출속도 제어… 고기능 선케어 적용

[헤럴드경제=홍석희 기자] 화장품 효능성분의 ‘방출 타이밍’을 설계하는 기술이 등장했다.

글로벌 화장품 ODM 기업 코스맥스는 POSTECH(포항공과대학교) 화학공학과 이효민 교수, 김은서 박사 연구팀과 함께 화장품 효능성분의 방출 속도를 정밀하게 제어할 수 있는 ‘다중에멀전 플랫폼’ 개발에 성공했다고 13일 밝혔다. 해당 기술은 효능 지속성을 강화한 고기능성 자외선차단제 개발 등에 적용될 예정이다.

이번에 개발된 기술은 W/O/W 구조의 다중 유화물 제형에 적용된다. 다중 유화물은 외부 수상과 내부 유상의 장점을 결합해 산뜻한 사용감과 보습력을 동시에 구현할 수 있지만, 기존 계면활성제 활용 방식으로는 제형 안정성이 떨어지고 효능물질 전달률이 낮다는 한계가 있었다.

코스맥스 연구진은 이를 해결하기 위해 고분자와 단분자 계면활성제의 역할을 각각 규명했다. 고분자 계면활성제는 유화물의 유막을 단단하게 만들어 제형 안정성을 높이고, 단분자 계면활성제는 유화물 내부 성분이 외부로 이동하는 속도를 조절할 수 있다는 점을 입증했다.

나아가 단분자와 고분자 계면활성제를 제품 특성에 맞게 조합함으로써, 각 제품에 최적화된 효능물질 전달 플랫폼을 구현했다. 해당 연구 성과는 과학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스’ 온라인판에 최근 게재됐다.

개발진은 이번 기술이 차세대 자외선차단제 개발에 활용도가 높을 것으로 보고 있다. 자외선차단 성분을 유화물에 효율적으로 저장하고, 피부에 머무르는 시간과 성분 방출 속도를 조절할 수 있어 제품의 효과와 지속성을 동시에 끌어올릴 수 있기 때문이다.

이번 연구는 포항 UIC(UV Innovation Center)의 첫 성과이기도 하다. 코스맥스는 지난해 12월 POSTECH, 포항시와 3자 업무협약을 맺고 자외선차단제 전문 연구센터를 설립한 바 있다.

박천호 코스맥스비티아이 R&I 유닛장은 “이번 연구에서 규명한 혼합 계면활성제 조합은 특히, 새로운 자외선차단제의 핵심기술이 될 것“이라며 ”자외선차단제는 차단성분의 방출속도가 제품의 효과와 안전성 향상에 있어 매우 중요한 만큼 이번 연구 결과를 이용해 안전하고 효과적인 선제품 개발에 활용할 것”이라고 말했다.