3월 15일까지 심플트립 제휴…40% 할인

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어프레미아가 겨울철 해외여행객의 편의를 높이기 위해 ‘심플트립’과 제휴해 코트룸 서비스를 운영한다고 13일 밝혔다.

코트룸 서비스는 겨울철 국내에서 출발해 따뜻한 지역으로 여행하는 고객을 대상으로, 공항에서 두꺼운 외투를 보관해주는 서비스다. 에어프레미아 탑승객은 해당 서비스를 정상가 대비 최대 40% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

서비스 운영 기간은 오는 15일부터 3월 15일까지다. 이용을 원하는 고객은 출발 하루 전 사전 예약 후 인천국제공항 제1터미널에 위치한 ‘심플트립 보관소’를 방문해 탑승권을 제시하고 외투를 맡기면 된다.

보관소는 제1터미널 3층 10번 게이트 인근에 위치해 있으며, 운영 시간은 매일 오전 5시부터 오후 11시까지다. 외투 수령은 제1터미널 1층 도착장 중앙 인근에서 가능하다.

에어프레미아 관계자는 “다낭, 홍콩, 호놀룰루 등 따뜻한 지역으로 떠나는 고객들의 외투 보관 문의가 꾸준히 늘고 있다”며 “앞으로도 여행 전·중·후 전 과정에서 고객 편의를 높일 수 있는 다양한 부가 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.