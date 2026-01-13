나토 수장 “북극 안보 실질적 후속 조치 방안 논의 중” EU 방위 수장 “미국이 그린란드 군사적 장악하면 나토 종말”

[헤럴드경제=김영철 기자] 그린란드는 12일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토)의 보호 아래서 북극 영토의 방어가 이뤄질 수 있도록 노력을 강화하겠다고 밝혔다. 그린란드 병합 의지를 보이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 야욕을 재차 일축한 것이다.

로이터통신에 따르면 그린란드 정부는 이날 이런 내용을 담은 성명을 내고 “미국을 포함한 모든 나토 회원국이 그린란드 방위에 공동의 이해관계를 지니고 있다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 북미와 유럽을 잇는 최단 항로상에 위치한 전략적 요충지이자 풍부한 광물 자원이 묻혀 있는 그린란드를 향후 러시아나 중국이 장악하는 것을 막으려면 그린란드를 미국이 소유해야 한다고 주장해왔다. 그는 그린란드를 차지하기 위해서라면 군사 행동도 배제하지 않는다고 으름장을 놓으며 76년 역사의 나토 동맹을 뒤흔들고 있다.

위기에 빠진 나토 수장은 북극 안보 강화를 위한 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

마르크 뤼터 나토 사무총장은 이날 크로아티아 방문 중 기자들에게 “동맹국 모두가 북극과 북극 안보의 중요성에 동의하고 있다. 해상 항로가 열리면서 러시아와 중국의 활동이 더 활발해질 위험이 있음을 알고 있기 때문”이라며 “현재 우리는 다음 단계, 즉 어떻게 실질적인 후속 조처를 할 것인지 논의하고 있다”고 말했다.

앞서 영국 일간 텔레그래프는 영국을 비롯해 독일 등 나토 유럽 동맹국들이 트럼프 대통령의 안보 우려를 해소하기 위해 북극을 경비할 군대를 그린란드에 배치하는 방안 등을 협의하고 있다고 보도한 바 있다. AFP통신은 이와 관련, 현재 논의는 초기 단계에 머물고 있으며, 구체적인 제안은 아직 나오지 않았다고 전했다.

EU도 그린란드 안보 강화를 지원할 뜻을 밝혔다.

안드리우스 쿠빌리우스 EU 방위·우주 담당 집행위원은 이날 스웨덴 살렌에서 열린 안보회의에서 미국이 군사적으로 그린란드를 장악할 경우 그것은 나토의 종말을 의미할 것이라는 메테 프레데릭센 덴마크 총리의 경고에 동의한다고 밝혔다. 그러면서 덴마크의 요청이 있으면 EU가 병력, 군함과 드론 방어 역량 등 군사 인프라를 동원할 수 있을 것이라고 말했다.

쿠빌리우스 집행위원은 미군이 그린란드를 무력으로 침공할 것이라고 생각하지는 않는다면서도, 만약 그런 일이 실제로 일어난다면 유럽과 미국의 관계 전반에 매우 부정적인 영향을 미칠 것이라고 우려했다.

그는 아울러 유럽이 미국의 도움에 기댈 수 있는지와 무관하게 자체적인 군사 역량을 강화할 필요가 있다고 강조하면서도 미국이 나토에서 철수할 경우 독립적으로 유럽을 방어하는 것은 매우 큰 도전이 될 것이라고 내다봤다.