[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시의회가 국민권익위원회가 실시한 ‘2025년도 공공기관 종합청렴도 평가’에서 종합청렴도 2등급을 달성했다.

12일 상주시의회에 따르면 국민권익위원회의 종합청렴도 평가는 전국 243개 지방의회(광역의회 17개, 기초의회 226개)를 대상으로 반부패 노력과 청렴 문화확산 수준을 종합적으로 측정해 1등급부터 5등급까지 등급을 부여한다.

이번 평가에서 상주시의회는 전년도 종합청렴도 3등급에서 2등급으로 한 단계 상승하는 성과를 거뒀다.

종합청렴도 2등급 달성은 사실상 전국 기초 시의회 중에는 1등급이 없어 최고 수준의 성과로 평가된다.

세부 항목별로는 청렴노력도 2등급, 청렴체감도 3등급을 각각 기록했다.

안경숙 상주시의회 의장은 “이번 종합청렴도 2등급 달성은 청렴한 의정 구현을 목표로 체계적으로 추진해온 결과로 앞으로도 청렴 정책의 내실화를 통해 시민이 신뢰하는 의회를 구현하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.