지진 발생위치.[기상청 제공]
지진 발생위치.[기상청 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]12일 오후 4시 51분 01초 대구 달성군 동쪽 22km 지역에서 규모 2.0의 지진이 발생했다.

이번 지진의 진앙은 북위 35.77도, 동경 128.68도이다.

지진 발생 깊이는 8km다.

​기상청은 이번 지진으로 인한 피해는 없을 것으로 예상했다.


kbj7653@heraldcorp.com