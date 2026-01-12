[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]12일 오후 4시 51분 01초 대구 달성군 동쪽 22km 지역에서 규모 2.0의 지진이 발생했다.
이번 지진의 진앙은 북위 35.77도, 동경 128.68도이다.
지진 발생 깊이는 8km다.
기상청은 이번 지진으로 인한 피해는 없을 것으로 예상했다.
