오는 13일 금융위 업무계획 보고 기업구조혁신펀드에는 911억원 투자

[헤럴드경제=정호원 기자] 한국자산관리공사(캠코)가 고금리 장기화로 벼랑 끝에 몰린 한계기업을 돕기 위해 대규모로 자금을 수혈한다. 회생절차 기업의 경영 정상화를 위해 500억원을 추가 출자하고, 기업구조혁신펀드에는 약 900억원을 투자하는 등 전방위적인 지원에 나선다는 계획이다.

12일 금융권에 따르면 캠코는 이같은 내용을 담은 업무 계획을 오는 13일 금융위원회에 보고한다. 이번 조치는 고금리 여파로 한계·부실징후 기업이 늘어나면서 기업 구조조정 수요가 증가했다는 판단에 따른 것이다.

우선 캠코는 회생기업 자금대여 전담 특수목적법인(SPC)인 ‘캠코기업지원금융’에 500억원을 출자한다. 지난 2019년 설립된 이 법인은 회생절차 중인 기업에 신규 자금을 투입해 정상화를 돕는 DIP(Debtor-in-Possession) 금융을 전담한다.

DIP 금융은 기존 경영진의 경영권을 유지하면서도 운영자금을 지원받을 수 있어, 회생기업의 자금 경색을 완화하고 조기 정상화를 견인하는 핵심 수단으로 꼽힌다.

아울러 회생기업 채권 인수와 채무조정을 통한 정상화 지원에도 5500억원을 투입한다. 자체 신용으로 회사채 발행이 어려운 기업을 위해서는 담보부 사채 발행에 신용공여 650억원을 제공한다.

정책펀드를 통한 구조조정 지원도 확대한다. 사전·사후 구조조정 기업을 지원하는 ‘기업구조혁신펀드’에 911억원을 투자하고, 기업 유동성 지원을 위한 각종 펀드에 2699억원을 출자·투자할 계획이다.

캠코가 지원 규모를 대폭 늘린 배경에는 실제 기업 현장의 심각한 위기 상황이 자리 잡고 있다. 법원에 따르면 지난해 1~11월 기업회생 신청 건수는 1196건으로 전년 동기 대비 21.5% 급증하며 역대 최고치를 경신했다. 법원 파산 신청 또한 지난해 11월 기준 이미 2000건을 넘어서며 역대 최고치(1940건)를 경신했다.

캠코 관계자는 “회생기업 채권 인수와 DIP 금융지원, 금융권 부실채권 인수 투자를 확대할 것”이라며 “대내외 경제 여건이 어려운 만큼 기업의 재기를 돕고 금융권에 원활한 유동성을 공급하는 노력을 지속하겠다”고 밝혔다.