현대건설 국내 최초 ‘로봇 친화 아파트’ CES서 선보인 현대차그룹 피지컬 AI 확장 자율주행 배송, 사족보행 순찰 시스템 도입

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울 강남구 ‘디에이치 대치 에델루이’에서는 로봇이 단지 곳곳을 누비는 모습이 더 이상 낯설지 않다. 이 로봇은 단지 입구에서 엘리베이터를 타고 세대 현관 앞까지 커피 등 식음료를 무인 배송한다. 도로를 거쳐 지하 주차장과 공동 출입문, 엘리베이터, 세대 현관까지 이동 동선도 자유롭다.

로봇에 장착된 카메라는 주변 지형과 사물을 인식해 상황을 종합적으로 판단한다. 현대건설이 현대자동차그룹 스타트업 ‘모빈(Mobinn)’과 공동 개발해온 기술로, 향후 다른 단지에도 순차 적용될 예정이다. 향후에는 인근 음식점은 물론 커뮤니티, 카페로도 로봇이 배달을 다닐 수 있도록 추진 중이다.

현대건설은 현대차그룹의 인공지능(AI)·로보틱스 기술을 공동주택 전반에 접목하며 주거 패러다임 전환에 속도를 내고 있다. 현대차그룹이 최근 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개하며 피지컬 AI 시대의 개막을 알린 가운데, 이를 주거 공간으로 확장하겠다는 구상이다.

핵심은 이동·주차·배송·안전 등 생활 전반에서 ‘로봇 친화형 단지’를 구현하는 것이다. 그룹의 AI 로보틱스 기술을 활용해 사람과 로봇이 공존하는 미래형 주거 모델을 스마트시티로 확장하는게 골자다.

입주민 생활편의와 안전을 위한 AI 로봇기술은 일상화단계에 들어섰다. 식음료 배송은 물론 입주민들을 위한 순찰도 나설 예정이다. 현대건설은 사족보행 로봇에 순찰 시스템을 탑재해 ‘디에이치 대치 에델루이’ 내·외부와 지하주차장 등 실제 주거공간에서 기술을 실증했다.

현대차 울산공장, 기아 오토랜드 광명 등 산업현장에 투입됐던 사족보행 로봇이 공동주택 순찰에 활용된 것은 업계 최초다. 로봇과 공동주택 주차관제 시스템을 연동해 주차장 내 미등록 차량을 식별하는 기능도 개발했다. 전기차 화재 가능성 탐지, 놀이터·중앙광장·커뮤니티 시설 등 단지 내 주요시설을 순찰할 수 있다.

현대건설은 다음으로 수요응답형 교통체계(Demand Responsive Transit, DRT) 도입도 추진하고 있다. DRT는 ‘호출 택시’처럼 정해진 노선없이 이용객의 요청에 따라 차량 경로가 실시간으로 조정되는 서비스로, 입주민들은 DRT를 활용해 단지 내에서 빠르게 이동할 수 있다. 현대차·기아가 2019년부터 운영해온 ‘셔클’ 플랫폼을 통해 기술 검증도 이미 마쳤다. 현대건설은 이를 공동주택 내 민간서비스로 특화시키기 위해 현대차와 공동으로 연구를 수행 중이다.

현대건설은 ▷입주민 이동 패턴 분석 ▷시간대·경로별 이동 시나리오 수립 ▷정류장 및 대기 공간 개발 ▷서비스 운영에 필요한 법·제도 검토 등을 통해 운영 시뮬레이션을 진행할 예정이다. 향후 압구정 2구역 등 도심 대규모 단지 위주로 주거단지 전용 DRT 도입 여부를 검토 중이다.

현대건설 관계자는 “DRT를 통해 입주민들의 단지 내 이동 편의성이 높아질 것”이라며 “단지 외부로도 통행이 가능한지 법률관계 등을 살펴보고 있다”고 말했다.

이동을 넘어 주차 공간에도 로봇 기술을 접목한다. 현대건설은 지난해 11월 그룹사인 현대위아와 ‘로봇주차 솔루션 공동 개발 및 사업확장을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고 관련 기술을 개발 중이다. 이용자가 지정된 픽업존에 차량을 세워두면 로봇이 차량 하부로 진입해 바퀴를 들어 올리고, 최적의 주차공간으로 이동해 주차한다.

센서 기반의 정밀 제어 기술을 통해 좁은 공간에서도 안전한 주차가 가능하다. 별도의 대규모 구조물을 설치할 필요없이 기존 자주식 주차장에도 적용할 수 있어 주차 효율을 최대 30%까지 높일 수 있다.

도심 고밀화로 주차난에 시달리고, 비효율적으로 방치된 지하공간을 활용하는데 기여할 것으로 전망된다. 양사는 이 시스템을 통해 주차 효율을 극대화하고, 이를 공동주택과 상업시설 등 다양한 생활공간에 적용해 도시 공간의 새로운 활용 모델을 제시할 계획이다.

이밖에도 현대건설은 주차장 및 세대창고에서 각 세대까지 골프가방, 장바구니 등 짐을 운반하는 포터로봇도 도입할 예정이다. 지난해 실증을 통해 포터로봇이 공용공간에서 세대 현관 앞까지 안전하게 운전할 수 있는지를 점검했다. 현대건설은 향후 커뮤니티 센터, 피트니스, 골프연습장 등 단지 내 주요 시설과 포터로봇 서비스를 연계해 활용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

향후 로봇주차 시스템과 포터로봇을 연계하는 기술 도입도 검토 중이다. 입주민은 차량에서 하차한 뒤 세대로 이동하고, 차량 주차와 차량 내부 짐 운반은 로봇이 자동으로 수행하는 방식이다. 주차와 이동, 짐 운반이 하나의 흐름으로 연결된 첨단 주차장 서비스를 구현한다는 목표다.

현대건설 관계자는 “그룹사의 AI 로보틱스 기술을 생활공간으로 확장해 입주민의 편리한 이동과 편의·안전을 보장하고 차별화된 주거경험을 제공할 것”이라며 “사람과 로봇이 공존하며, 다양한 기술과 서비스가 융합된 미래 주거 문화를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.