[헤럴드경제=박세정 기자] “단 4시간 만에 300만원 벌었다” (BJ 서지수)

“한 달에 제일 많이 벌었을 때가 4억 좀 넘었다” (BJ 과즙세연(본명 인세연))

상위 1% BJ의 수익이 화제가 되며 한 때 너도나도 뛰어들었던 1인 방송. 대표적인 1인 방송 스트리밍 플랫폼인 SOOP(전 아프리카TV)이 국내, 글로벌로 나뉘어 운영되던 플랫폼을 하나로 통합하는 카드를 꺼냈다. 이를 통해 자연스럽게 플랫폼 내 스트리머(전 명칭 BJ)도 세계 이용자들과 접점이 확대되면서 세계 무대로 활동 보폭이 넓어질 것으로 보인다.

SOOP은 전 세계 유저와 스트리머가 동일한 환경에서 이용할 수 있는 ‘하나의 SOOP’을 선보인다고 12일 밝혔다.

앞서 SOOP은 글로벌 플랫폼을 선보인 이후 해외 스트리머·파트너사 협업, 글로벌 콘텐츠 제작 등으로 활동 영역을 확장해 왔다. 이번 통합은 이러한 운영 경험을 국내 플랫폼으로 확대 적용하는 것이다.

한국·동남아·대만·북남미 등 주요 지역 커뮤니티를 하나의 플랫폼 내에서 연결하고, 글로벌 운영 시너지를 높이기 위한 전략이다.

통합 플랫폼에서는 글로벌 실시간 소통 기능이 강화된다. 한국어, 영어, 중국어(간체·번체), 태국어 등 총 5개 언어를 지원한다. AI 기반 자동 번역 및 자막 기능을 적용해 언어 장벽을 낮출 예정이다. 해당 기능은 PC·모바일·스마트TV·태블릿 등 주요 디바이스에서 제공된다.

콘텐츠 영역에서는 글로벌 공동 참여형 콘텐츠를 확대한다. 국내외 스트리머가 함께하는 합동 방송과 글로벌 참여형 콘텐츠는 물론, LCK·LEC·LPL·LCS·CBLOL 등 주요 LoL 리그와 발로란트, PUBG, 철권 등 다양한 e스포츠 대회의 다국어 중계를 강화한다. KBO 해외 중계, UMB 월드컵 등 글로벌 스포츠 콘텐츠도 순차적으로 확대할 예정이다.

SOOP은 플랫폼 통합과 함께 스트리머를 대상으로 한 글로벌 지원 체계도 보완한다. 해외 스트리머의 유입부터 활동까지 체계적으로 지원하는 한편, 지역 파트너사 협력을 기반으로 국내 스트리머의 해외 활동 및 합동 콘텐츠 제작 기회도 확대할 계획이다.

최영우 SOOP 대표는 “이번 플랫폼 통합은 지역과 언어를 넘어 콘텐츠로 연결되는 새로운 생태계를 만드는 과정”이라며 “‘하나의 SOOP’ 안에서 전 세계 유저와 스트리머가 자연스럽게 교류하며 함께 성장할 수 있도록 글로벌 시너지를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.