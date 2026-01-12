13일 오전 6시부터 송파구 무료 셔틀버스 9개 노선 운행…주민 불편 해소 송파구 홈페이지, 정류소 안내문 등 통한 무료 셔틀버스 운행 정보 안내

[헤럴드경제=박종일 선임기자]송파구(구청장 서강석)는 서울시버스노동조합이 13일부터 총파업 돌입을 예고함에 따라 구민들의 교통 불편 최소화를 위해 무료 셔틀버스를 투입하는 등 ‘비상수송대책’을 가동한다고 밝혔다.

구는 예고된 서울 시내버스 파업에 선제적으로 대비하기 위해 ‘비상수송대책본부’를 구성하고 상황실을 설치해 파업 종료 시까지 상황별 대응체계를 운영한다.

이에 따라 구 직원 52명이 매일 2교대로 근무하며 비상수송대책을 수행할 예정이다.

특히, 구는 13일 오전 6시부터 무료 셔틀버스(45인승 이상) 44대를 선제적으로 마련해 대중교통 접근성 취약 지역과 주요 지하철역을 연계하는 버스를 투입하여 구민 불편을 최소화할 계획이다.

무료셔틀버스는 총 9개 노선에 44대의 무료셔틀버스를 1일 총 324회 운행한다. 출퇴근시간에 집중 배차하여 이용 편의성을 높였다.

운행 노선은 ▲임시1번(천호역~풍납동~천호역) ▲임시2번(종합운동장역~잠실새내역~잠실7동~종합운동장역) ▲임시3번(잠실역~석촌역~삼전역~잠실역) ▲임시4번(가락시장역~오금역~경찰병원역~가락시장역) ▲임시5번(문정역~개롱역~오금동사거리~문정역) ▲임시6번(위례동~장지동~문정동~위례동) ▲임시7번(마천동~거여역~마천동) ▲임시8번(잠실나루역~몽촌토성역~방이역~송파구청~잠실나루역) ▲임시9번(송파래미니스~오금역~올림픽공원역~보성고~송파래미니스)이다. 운행 시간은 오전 6시부터 오후 10시까지다.

아울러 구는 비상수송버스의 원활한 운행과 구민들의 혼선을 최소화하고자 구는 홈페이지, SNS 등 다양한 홍보 채널을 통해 적극 안내하고 있다.

또, 보다 많은 주민들이 무료셔틀버스를 편리하게 이용할 수 있도록 각 버스정류소에 셔틀버스 운행 안내문과 노선 안내도를 부착해 쉽게 이용할 수 있도록 했다.

서강석 송파구청장은“시내버스 운행중단으로 인한 주민들의 불편사항을 최소화하고자 지역 내 지하철역과 연계하는 비상수송대책을 마련했다. 구에서는 모든 행정력을 동원해 이용자들의 안전을 우선으로 무료셔틀버스 운영을 통하여 주민들의 교통 불편 해소를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.