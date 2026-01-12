서초구의회, 2026년 신년인사회 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서초구의회(의장 고선재)는 지난 8일 신년인사회를 개최하고 2026년 새해 첫 공식 활동을 시작했다.

이번 신년인사회에는 전성수 서초구청장, 최정규 의정회 회장, 김수곤 초대 의장을 비롯한 의정회 회원들과 최호정 서울시의회 의장, 이숙자 서울시의회 운영위원장, 고광민 시의원, 구·동 간부 등 100여 명이 참석했다. 참석자들은 새해 인사와 덕담을 나누며 2026년도 의정 방향을 공유했다.

고선재 의장은 신년사를 통해 “민생 안정과 미래 먹거리 준비가 구민 삶의 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 의회 본연의 역할에 최선을 다하겠다”며 “‘무신불립(無信不立)’의 자세로 구민과 공감하고 신뢰받는 의회를 만들어가겠다”고 밝혔다.

아울러 붉은 말의 기운처럼 올 한 해 지역 경제와 구민의 삶에 활력이 더해지길 바란다고 전했다.

특히 이날 행사에서는 화합과 협력의 메시지가 강조됐다. 전성수 구청장은 축사에서 집행부와 의회를 수레바퀴에 비유하며 “서초의 행복과 미래를 위해 함께 마음을 모아나가자”고 말했다. 최정규 의정회 회장 또한 서초구와 의회의 지속적인 발전을 기원하며, 지역사회의 든든한 버팀목으로서 힘을 보태겠다는 메시지를 전했다.

의회는 오는 13일 제346회 임시회를 개회하며 본격적인 의정활동에 돌입할 예정이다.