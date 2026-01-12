10년 이상 장기 거주자 대상, 전년 대비 2만원 인상

[헤럴드경제=이태형 기자] 서해 5도에서 10년 이상 거주해 온 주민에게 주는 정주생활지원금이 20만원으로 전년보다 2만원 오른다.

행정안전부는 서해 5도에 10년 이상 장기 거주하고 있는 주민의 특별한 희생을 고려해 월 18만원씩 지원했던 정주생활지원금을 2만원 인상해 매월 20만원씩 지원한다고 12일 밝혔다.

10년 미만 거주자는 작년과 같이 월 12만원을 받게 된다.

행안부는 이를 위해 이달 6일 ‘서해 5도 정주생활지원금 지원 지침’ 개정 등으로 행정절차를 마무리했다.

약 8000명의 서해 5도 주민 중 3500명이 이번 지원금 인상 혜택을 받을 것으로 예상된다.

서해 5도는 인천광역시 옹진군 소속으로 백령도, 대청도, 소청도, 연평도, 소연평도 등 5개 섬을 말한다.

이곳은 북한과 가까워 국가 안보와 국토방위에 중요한 전략적 요충지 역할을 담당하고 있지만, 안보 문제, 교통 불편, 의료·교육·문화·복지 등 생활 시설 부족으로 정주 환경이 육지에 비해 열악한 편이다.

특히 2010년 있었던 연평도 포격 사건과 같은 군사 도발 등이 발생할 때마다 서해 5도 주민은 큰 피해와 많은 불편을 겪었다.

이에 정부는 2011년 ‘서해 5도 종합발전계획’을 수립해 서해 5도 주민의 생활 안정을 위한 종합적이고 체계적인 지원을 해왔다. 정주생활지원금도 종합발전계획에 포함된 지원 정책 중 하나로, 2011년부터 시행됐다.

행안부는 2011년 수립한 종합발전계획이 지난해 종료됨에 따라 올해부터 ‘제2차 서해5도 종합발전계획’을 추진하기 위해 관계기관 의견 수렴 등을 하고 있다.