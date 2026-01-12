2026년 신년 직원조례 개최 오 시장, 특강서 창의행정 사례 언급 직원에 감사 전하고 힘찬 2026년 약속

[헤럴드경제=손인규 기자] “馬不停蹄(마부정제). 말이 달릴 때 발굽을 멈추지 않는다는 뜻입니다. 2026년, 서울은 멈추지 않겠습니다”

병오년(丙午年) 새해를 맞아 오세훈 서울시장과 서울시 직원이 한자리에 모여 창의행정 성과를 되짚고 새로운 도약을 다짐했다. 서울시는 세계 도시 종합경쟁력 지수(GPCI) 2년 연속 ‘세계 6위’에 이어 글로벌 탑5 진입을 목표로 올해는 ‘약자동행, 매력성장’의 토대를 더욱 견고히 다진다는 계획이다.

서울시는 12일 오전 10시 서울시청에서 ‘2026년 신년 직원조례’를 개최했다. 이날 행사는 직원 400여 명이 참석한 가운데 ‘창의행정 성과와 방향’에 대한 오세훈 서울시장 특강, 직원 참여 프로그램 등으로 진행됐다.

올해 신년 조례는 ‘창의행정, 작은 시도가 만든 큰 변화’를 주제로 서울시가 그동안 추진해 온 창의행정 성과를 공유하고 앞으로 나아갈 방향을 함께 모색하는 자리로 마련됐다.

조례는 창의 아이디어가 정책으로 구현된 사례 등 창의행정 추진 과정과 성과가 담긴 영상 상영으로 시작됐다. 영상은 창의시정1.0을 시작으로 현재까지, 창의행정의 역사를 보여주며 아이디어를 제안한 직원들의 치열한 고민과 노력이 정책으로 완성되는 과정을 조명하고 과거와 달라진 서울의 모습을 생생하게 전달했다.

오세훈 시장은 ▷기후동행카드, 손목닥터9988 등 ‘밀리언셀러 정책’ ▷미리내집, 서울런 등 ‘약자동행’ ▷규제 161건을 철폐한 ‘규제 해소’ 등을 짚어가며 지난 4년간 서울을 서울답게 바꾸기 위해 달려온 소회와 직원들에게 감사를 전했다.

또 현장 경험이 정책으로 이어진 과정을 설명하면서 ‘창의행정’이 조직문화로 정착할 수 있도록 치열하게 고민하고 뛰어 준 직원들의 노고를 잘 알고 있다며 고마움을 표현했다.

강연이 끝난 뒤에는 몸과 마음, 뇌 건강을 주제로 한 직원 참여 프로그램이 진행됐다. 간단한 체조와 마음건강 테스트, 두뇌 활동 게임 등을 통해 서울시 간부와 직원이 하나 되어 소통하고 조직 활력을 높이는 시간을 가졌다.

서울시는 이번 신년 직원조례를 계기로 ‘창의행정’ DNA가 만들어낸 조직의 변화를 직원과 공유하고, 자발적인 창의행정 참여와 아이디어가 시민이 체감하는 성과로 이어지는 선순환을 정착시키기 위한 체계를 더욱 강화해 나간다는 계획이다.