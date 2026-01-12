[헤럴드경제=양대근 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 12일 “국민의힘은 통일교·신천지 특검을 받을 것인지, 검경(검찰·경찰) 수사를 받을 것인지 양자택일하시길 바란다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민의힘이 신천지 빼기에 눈물겨운 발목잡기를 하는 동안 검경 합동수사본부의 수사 속도는 빨라지고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “저희는 통일교·신천지 특검을 하자는 입장”이라며 “국민의힘이 계속 방해한다면 검경 수사를 차선책으로도 가능하다고 본다”고 강조했다.

이어 “통일교·신천지 특검에 대한 국민의힘의 몽니가 참 어처구니가 없다”며 “국민의힘 여러분께 묻겠다. 신천지와 뭐 엮인 게 있느냐. 켕기는 게 있느냐”라고 비판했다.

정 대표는 이날 발표 예정인 중대범죄수사청(중수청)과 공소청 설치법안에 대해선 “조만간 빠른 시간 안에 정책 의원총회를 열어서 민주당 의원들의 의견을 청취하는 시간을 갖겠다”고 말했다.

이어 “가급적 질서 있게 토론할 수 있도록 개별적인 의견을 공개적으로 밝혀서 혹시 혼란을 일으키는 일은 자제해 주시길 당 대표로서 부탁드린다”고 당부했다.