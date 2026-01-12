2026년 맞아 증차 및 쿠폰 지급 연중 최대 500대 수준으로 확대

[헤럴드경제=김광우 기자] 모빌리티 플랫폼 ‘타다(TADA)’ 운영사 브이씨엔씨는 ‘서울엄마아빠택시’의 운영 규모를 확대하고, 임산부를 대상으로 한 ‘예비엄마타다’ 이벤트도 함께 진행한다고 12일 밝혔다.

타다는 올해 서울시와 함께 운영 중인 ‘서울엄마아빠택시’ 운영 차량을 연중 최대 500대 수준으로 확대할 계획이다. 이는 지난해 약 300대 규모에서 200대가 더 늘어난 것으로, 보다 많은 양육 가정이 서비스를 이용할 수 있게 된다. 또 1분기 중 카시트 2개를 장착한 차량의 시범 운행을 시작해 다자녀 가정 이용 환경을 보다 세심하게 고려하고자 한다.

이용자 혜택도 챙겼다. ‘서울엄마아빠택시’ 이용자를 대상으로 기본 5000원 쿠폰을 제공하며, 다자녀 가정 또는 한부모 가정에 해당할 경우 추가로 5000원 쿠폰을 지급한다. 엄마아빠택시 이용 후 하차한 이용자에게는 5000원 예약 전용 쿠폰을 별도로 제공한다. ‘서울엄마아빠택시’는 서울시 임신·출산·육아 종합 누리집인 ‘몽땅정보만능키’를 통해 신청 가능하다.

이와 함께 타다는 임산부를 대상으로 한 자체 프로모션 ‘예비엄마타다’도 함께 오픈한다. ‘예비엄마타다’는 서울과 경기도에 거주하는 임산부를 대상으로 쿠폰을 제공하는 프로모션으로, 서울시에서 지원하는 임산부 교통비 포인트를 사용할 수 있다. 올해는 이용자 요청을 반영해 경기도 거주 임산부도 참여할 수 있도록 대상을 확대했다.

‘예비엄마타다’ 쿠폰은 5000원 쿠폰과 5000원 예약 전용 쿠폰, 10% 할인 쿠폰, 인천공항 출발·도착 전용 3만원 예약 쿠폰 등으로 상황에 따라 다양하게 쓸 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 쿠폰은 타다 앱에서 받아 사용할 수 있다.

타다 관계자는 “지난 1년간 ‘서울엄마아빠택시’를 운영하며, 다자녀 가정의 카시트 추가 장착 요청을 서비스에 반영하기 위해 서울시와 긴밀히 협력해 왔다“며 “서울시의 적극적인 행정 지원을 바탕으로 양육 가정과 임산부의 이동 경험을 혁신하고, 일상에서 체감할 수 있는 편리한 이동 서비스를 제공하도록 노력하겠다“고 말했다.