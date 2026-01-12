실리콘밸리 거물 피터 틸, 반대 로비단체에 44억원 기부

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 캘리포니아주에서 억만장자 부유세 도입이 추진되자 실리콘밸리의 기술업계 갑부들이 이를 저지하기 위한 활동에 나서고 있다.

11일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 실리콘밸리의 대표적인 벤처 캐피털리스트이자 인공지능(AI) 소프트웨어업체 팔란티어 공동창업자·회장인 피터 틸은 이른바 ‘억만장자세’ 저지 활동을 준비 중인 로비 단체 ‘캘리포니아 비즈니스 라운드테이블’에 300만달러(약 44억원)를 기부한 것으로 확인됐다. 틸의 기부금은 억만장자세 법안 관련 활동비로 특정되진 않았으나, 해당 단체는 관련 활동에 대규모 비용을 투입할 것으로 예상된다고 NYT는 전했다.

이 단체의 로브 랩슬리 회장은 “우리는 주(州) 전체에서 기부자들에게 폭넓게 접근하고 있고, 틸은 수백 명의 기부자 중 한 명일 뿐”이라며 억만장자 세금을 저지하기 위해 주요 기업인들과 소통하고 있다고 말했다.

억만장자세를 반대하는 진영 일각에서는 이 세금 저지를 위한 활동에 7500만달러(약 1095억원) 이상이 투입될 것으로 추산하고 있다고 NYT는 전했다.

피터 틸은 순자산이 200억달러가 넘는 것으로 평가되는, 기술계 억만장자 중 한 명이다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 억만장자 세금이 도입될 경우 부과 대상에 해당하는 실리콘밸리 거물들이 ‘캘리포니아를 구하라’라는 이름의 온라인 채팅방에 모여 불만을 토로하고 대응 전략을 논의하고 있다고 보도하기도 했다. 이 채팅방에는 방산 기술업체 안두릴 공동 창업자인 팔머 러키, 도널드 트럼프 행정부의 AI 정책을 총괄하는 데이비드 색스 백악관 과학기술자문위원회 위원장, 가상화폐업체 리플 공동창업자 크리스 라슨 등 수십 명의 기술계 인사들이 참여하고 있다고 WSJ은 전했다.

세금을 피하기 위해 캘리포니아를 떠나려는 움직임도 이어지고 있다. 색스 위원장이 운영하는 벤처투자사 ‘크래프트 벤처스’는 최근 텍사스주 오스틴에 새 사무실을 열었다. 구글 공동창업자 래리 페이지와 세르게이 브린은 플로리다에 새 주택을 물색 중이라고 미 언론은 전했다.

색스 위원장은 지난달 31일 엑스(X·옛 트위터) 글을 통해 자신의 텍사스 이주 사실을 알리면서, 이주를 주저하는 다른 실리콘밸리 인사들에게 오스틴에 사무실을 낼 것을 권장하기도 했다.

벤처 캐피털리스트 차마스 팔리하피티야는 이날 엑스에 올린 글에서 캘리포니아의 억만장자 세금 도입 가능성으로 인해 캘리포니아에서 약 1조달러의 자본이 유출됐다고 주장했다.

캘리포니아주의 억만장자세 도입 논의는 지난해 11월부터 본격화했다.

보건의료노조인 전미서비스노조 헬스케어 노동자연합 서부지부(SEIU-UTHW)와 진보 성향 민주당 정치인들은 캘리포니아에 거주하는 순자산 10억달러 이상의 부자들에게 재산세 5%를 일회성으로 내도록 하는 주민투표안을 마련했다. 억만장자들에게서 거둔 세금으로 트럼프 행정부가 삭감한 메디케이드(저소득층 의료보험) 예산 등을 충당하자는 주장이다.

이 안건이 실제 올해 11월 주민투표에 부쳐지려면 약 87만5000명의 서명을 받아야 한다. 캘리포니아주에는 실리콘밸리를 중심으로 200여명의 억만장자(순자산 10억달러 이상)가 있는 것으로 추산되고 있다.