[헤럴드경제=장연주 기자] 국회 법제사법위원장인 추미애 더불어민주당 의원이 12·3 비상계엄 사태의 핵심인 윤석열 전 대통령에 대한 엄중한 처벌을 촉구하면서 2차 특검의 필요성을 제기했다.

추 의원은 12일 자신의 페이스북에 “헌법 제1조 대한민국은 민주공화국임을 부정하고 대한 민국의 모든 권력이 국민으로부터 나온다는 원리를 찬탈하려 한 내란 우두머리 윤석열에게는 사형 구형이 마땅하다”고 강조했다.

추 의원은 “내란우두머리 윤석열은 계엄 당일 밤 11시33분부터 12시36분 사이에 4회나 수방사령관 이진우에게 상황을 물어보고 국회 진입을 재촉하는 전화를 한다”며 “문 부수고 총을 쏴서라도 들어가 끌어내라고 거듭 지시했다”고 밝혔다.

그는 이어 “서울시내에 있는 국회에는 계엄 선포 전 급선무가 군병력의 선투입 보다 국정원과 국수본, 군사경찰의 지원을 받는 여인형이 주도하는 반국가세력 합동체포조로 하여금 국회의장, 여야 대표 등을 먼저 체포 구금해 버리면 국회의 계엄 해제가 어렵다고 판단한 것으로 보인다”고 설명했다.

그는 또 이번 수사에서 가장 미진한 부분으로 ‘민간인 노상원’과 윤 대통령 사이의 연결 고리를 지적한 뒤 “윤석열은 자신을 말려서 병력을 미리 움직이지 않아 국회 진압에 실패했다는 원망을 한 사실은 잊은 채 이제와서 계엄한다고 할 때 국무위원들이 아무도 반대하지 않은 점을 원망하고 있다”고 비판했다.

이와 함께 추 의원은 노상원과 여인형에 대한 수사가 필요하다면서, 2차 특검의 필요성도 거듭 강조했다.

추 의원은 “12월3일 부대 출동시킨 두 사령관보다 윤석열과 함께 내란을 설계하고 체포조를 편성해 민주주의를 매장시키고 반국가세력 몰이를 해 민주주의의 싹을 제초제 뿌리듯 영구히 제거하려 했으며 외환을 불러와 오천만의 생명을 위험에 빠뜨리려 한 노상원, 여인형에 대한 수사가 너무나 표피적”이라며 “2차 특검에서는 노상원과 윤석열의 공모 내용부터 제대로 밝혀져야 한다”고 주장했다.