2024년 5월 개소 이 2만7000여 명·작년 5만2000여 명 이용 서울 가지 않고 운전면허학과시험·갱신 가능 시민 원거리 이동 불편 해소

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포운전면허센터가 최적의 위치에 있는데다가 교통편의도 수월해져 접근성이 좋아 인천 등 인근 타 지역에서도 이용되고 있어 호응을 얻고 있다.

이에 따라 김포운전면허센터는 지난 2024년 개소 이후 1년 반만에 7만9000여 명이 방문한 것으로 나타났다.

12일 김포시에 따르면 김포운전면허센터 개소 시점인 2024년 5월 1885건에서 8월 3389건, 12월 6737건으로 꾸준히 이용률이 증가해 이 기간 2만7000여 명이 이용했다. 지난 2025년에는 5만2000여 명이 다녀갔다.

운전면허센터 개소 이전에는 김포시의 신규 취득 대상 인구 및 운전면허 갱신인구는 연간 수만명에 달했다.

하지만 학과시험장은 서울시·인천시 등에 위치해 원거리 이동에 따른 시민 불편이 크다는 지적이 계속됐다.

김포운전면허센터가 개소하면서 시민들은 편의성이 크게 증진됐다.

김포운전면허센터는 인구 50만 대도시로 급성장한 도시의 위상에 걸맞은 전국 최초의 도시형운전면허센터로, 도시심 위치한 센터에서 운전면허 취득·갱신·발급이 가능해졌기 때문이다.

또 지역에 관계없이 응시 가능, 접수부터 시험결과 확인까지 원스톱 서비스를 제공하고 있어 타 지역의 면허취득자들도 이 센터로 몰리고 있는 것으로 나타났다.

게다가 김포골드라인 운양역 3번 출구에서 1분 거리에 있는 환승센터(김포시 김포한강1로 242)에 위치해 있어 교통 편리성도 수월해졌다.

센터는 운양역 환승센터 공영주차장에 20명의 응시생을 수용할 수있는 학과시험장과 교통안전교육장, 접수창구(적성검사, 갱신, 재발급) 등으로 구성돼 있다.

김포시 관계자는 “김포운전면허센터 개소로 김포시뿐만 아니라 인접 시군구(인천 서구, 부평구, 계양구, 강화군, 고양시, 파주시)균형 서비스 제공 기여와 지속적 인 유동인구 유입 발생 효과로 지역 경제 활성화에도 크게 기여하고 있다”고 말했다.