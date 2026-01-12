광운대역 물류부지 개발 현장 방문

[헤럴드경제=김희량 기자] 오세훈 서울시장이 12일 오후 노원구 월계동 광운대역 물류부지 개발 현장을 찾아 강북을 신(新)경제거점으로 재탄생시키겠다는 의지를 드러냈다. 오 시장은 신년사에서도 ‘다시, 강북전성시대’를 언급하며 강북 개발을 올해 핵심 화두로 제시했다.

이날 오 시장이 찾은 광운대역 물류부지는 노후시설에 따른 분진·소음과 물류시설로 인한 동서 지역단절을 겪어 월계동을 포함한 강북지역 주민의 숙원사업 중 하나였다.

오 시장은 “광운대역 물류부지 개발은 현재 진행 중인 ‘서울아레나’, ‘서울 디지털바이오시티(S-DBC)와 함께 강북을 대개조하는 생활·산업·문화의 3대 혁신 개발축이 될 것”이라며 “강북을 새로운 성장거점으로 발전시켜 강북 전성시대를 앞당기겠다”고 말했다.

이곳은 2022년 사전협상 완료 후 2023년 지구단위계획 결정고시를 거쳐 지난 2024년 10월 첫 삽을 떴으며 상업·업무시설을 비롯해 공동주택 3032세대, 공공기숙사, 생활 사회기반시설(SOC) 등을 짓는 공사가 진행 중이다. 2028년 준공이 목표다.

해당 부지는 ‘사전협상’을 통해 도시관리계획 최종 결정 고시하면서 결실을 봤다. 사전협상은 2009년 서울시가 최초로 도입한 뒤 법제화돼 전국으로 퍼진 제도다. 공공·민간 사업자가 협상해 대규모 부지에 개발계획을 수립하고 사업으로 발생하는 이익 일부를 공공에 기여 방식이다.

광운대역 물류부지는 개발계획(안)에 따라 지역활성화를 위한 대규모 인프라 확충과 공공시설 제공에 대한 합의안을 마련했다. 사전협상 단계부터 일자리 창출을 위한 기업 유치를 통한 지속 가능한 자생력을 갖추도록 했다. 그 결과, 1800여 명이 일하고 있는 HDC현대산업개발 본사 이전이 추진되고 있다.

약 2864억원 규모의 공공기여는 단절돼 있던 동서 지역을 잇는 도로와 기반시설 개선과 지역주민을 위한 도서관, 체육센터 등 생활SOC 조성, 대학 밀집 지역 특성을 반영해 공공기숙사 조성 등 청년층 주거 안정에 활용된다.

복합용지(공동주택)는 2024년 11월 착공해 지하층 골조공사가 진행되고 있고 HDC현대산업개발 본사 등이 들어설 상업·업무용지는 2025년 9월 착공해 토공사가 이뤄지고 있다.

서울시는 시설이 완성되면 월계동 일대는 주변과 단절됐던 섬이 아닌 미래형 복합 중심지로 급부상해 동북권역의 새로운 생활·경제거점으로 거듭날 것으로 기대하고 있다.