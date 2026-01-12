검색·제미나이서 바로 구매…AI 커머스 표준 공개 월마트, 오픈AI 이어 구글과도 협업 확대

[헤럴드경제=서지연 기자] 구글이 월마트 등 글로벌 소매업체들과 손잡고 인공지능(AI) 챗봇을 통한 ‘대화형 쇼핑·결제’ 서비스를 본격화한다. 소비자가 AI와 대화하며 상품을 고른 뒤 곧바로 결제까지 이어지는 구조로, 오픈AI와의 AI 커머스 주도권 경쟁도 한층 가열될 전망이다.

구글은 11일(현지시간) 자사 블로그를 통해 “구매 의사가 높은 고객과 소매업체를 직접 연결해 매출을 촉진하는 에이전틱(비서형) 커머스 및 AI 도구를 위한 새로운 개방형 표준을 발표한다”고 밝혔다.

구글은 월마트를 비롯해 타깃, 쇼피파이, 웨이페어, 엣시 등과 함께 개발한 ‘유니버설 커머스 프로토콜(UCP)’을 적용해 검색 AI 모드와 챗봇 제미나이 앱에서 상품 구매·결제 기능을 제공한다. 이용자가 AI 챗봇의 추천을 받아 상품을 검색하면, 별도의 쇼핑몰 이동 없이 해당 소매업체 시스템으로 바로 연결돼 결제를 마칠 수 있다.

순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 이날 뉴욕에서 열린 전미소매협회 행사에서 월마트 경영진과 함께 무대에 올라 협력 내용을 공개했다. 피차이 CEO는 “AI는 이용자가 가장 사고 싶어 하는 제품을 찾아내는 복잡한 과정을 대신해준다”며 “상품 발견부터 구매 결정, 배송에 이르기까지 전 과정에서 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있다”고 말했다.

월마트 측은 “앞으로 몇 달 안에 고객들이 제미나이 브라우저나 모바일 앱을 통해 상품을 구매할 수 있게 될 것”이라며 “월마트와 샘스클럽에서 판매 중인 의류, 생활소비재, 엔터테인먼트 상품, 식품 등이 포함될 예정”이라고 밝혔다.

이번 협업은 월마트가 지난해 10월 오픈AI와 AI 커머스 협력을 발표한 데 이어 추가로 이뤄진 것이다. 당시 월마트는 챗GPT에서 상품을 검색한 뒤 ‘즉시 결제(Instant Checkout)’ 기능으로 구매를 완료하는 방안을 공개한 바 있다.

구글까지 가세하면서 AI 기반 전자상거래 시장을 둘러싼 경쟁은 본격적인 국면에 들어섰다는 평가다. AI 플랫폼이 단순 검색이나 추천을 넘어 실제 결제와 유통 단계까지 관여하면서, 향후 소비자 접점과 데이터 주도권을 둘러싼 빅테크 간 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 보인다.