미국서 귀국 4시간 뒤 경찰 출석 조사 후 새벽 귀가, 추가 소환할 듯

[헤럴드경제=박준규 기자] 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원(당시 더불어민주당)에게 1억원의 뇌물을 전달하고 시의원 공천을 받았단 의혹을 받는 김경 서울시의원이 3시간 30분에 걸친 경찰 조사를 받고 12일 2시45분께 귀가했다. 경찰은 추가 소환을 예고했다.

전날 11시10분께 서울 마포구 광역수사단에 나타난 김 시의원은 3시간 정도 조사를 받았다. 지난 연말부터 미국에 머물던 그는 이날 오후 인천국제공항으로 입국했고 4시간 만에 경찰에 출석했다.

그는 2022년 강 의원실 소속이던 남모 사무국장에게 1억원의 현금을 건넨 혐의(뇌물 등)를 받는다. 강 의원은 당시 공천관리위원이었는데 이후 민주당의 강서구 서울시의원 후보로 단수공천됐다.

김 시의원의 출석에 앞서 경찰은 그의 주거지 2곳과 시의회 사무실 등을 압수수색 했는데 이 영장에도 그에게 뇌물 혐의를 적용한 것으로 알려졌다.

경찰은 금품을 전달한 이유가 무엇인지, 전달했던 금품을 다시 강 의원 측으로부터 돌려받았는지 등을 따져 물었다. 강 의원의 주장대로 1억원을 돌려준 게 사실이라면 그럼에도 결과적으로 시의원 후보 공천을 받을 수 있던 배경도 살핀 것으로 전해졌다.

조사를 마치고 나온 김 시의원은 ‘미국 체류 중 강 의원과 접촉했는지’, ‘어떤 점을 소명했는지’ 등을 묻는 취재진 질문에 대답하지 않고 자리를 떴다. 경찰은 추가 조사가 필요하다고 보고 있다. 더불어 강 의원에 대한 소환 시점 등도 고민하고 있다.

김 시의원은 ‘공천 헌금’ 의혹이 번지고 경찰이 수사에 나서자 지난해 말 미국으로 출국했다. 지난 6일(현지시각)에는 미국 라스베이거스에서 열린 가전 전시회 ‘시이에스(CES) 2026’에서 목격돼 공분을 사기도 했다. 최근 변호인을 통해 1억원을 건넸다는 혐의를 인정하는 취지의 자술서를 경찰에 내기도 했다. 하지만 폐쇄형 대화 플랫폼인 텔레그램 계정을 삭제하고 다시 가입하는 정황이 포착되며 핵심 증거를 숨기려는 것 아니냐는 의문을 낳았다.