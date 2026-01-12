이스라엘군 “시위는 내정 문제지만 필요시 대응”

[헤럴드경제=민상식 기자] 이란 반정부 시위가 격화하는 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 경제난 항위 시위에 나선 이란 주민들에 대한 지지를 표명했다.

이스라엘군은 필요할 경우 군사적으로 대응할 의향도 시사했다.

11일(현지시간) 이스라엘 총리실에 따르면 네타냐후 총리는 이날 각료회의를 주재하면서 “이스라엘은 이란에서 벌어지는 상황을 예의주시하고 있다”며 “이스라엘인과 전세계가 이란 시민들의 영웅적 행보에 경탄하고 있다”고 밝혔다.

네타냐후 총리는 “이스라엘은 그들의 자유를 위한 투쟁을 지지한다”고 강조했다. 이란 정권을 향해서는 “무고한 민간인을 대량학살한 것을 강력히 규탄한다”고 말했다.

네타냐후 총리는 “페르시아 민족이 폭정의 굴레에서 벗어나기를 바란다”며 “그날이 오면 이스라엘과 이란은 양국 국민을 위한 번영과 평화의 미래를 건설하는 데 있어 다시 한 번 충실한 파트너가 되기를 희망한다”고 강조했다.

이와 관련해 이스라엘군의 한 관계자는 연합뉴스 등 외신에 “이스라엘군은 주말 사이 에얄 자미르 참모총장의 지휘로 수차례 상황 평가를 했다”며 “우리는 이란 상황을 예의주시하고 있다”고 밝혔다.

이 관계자는 “시위는 이란의 내정 문제”라면서도 “우리는 방어 태세를 갖추고 있으며, 계속해서 역량과 작전 준비 태세를 강화하고 있다”고 말했다.

그러면서 “필요시에는 강력한 대응에 나설 준비가 돼 있다”며 “우리는 이스라엘 국민 보호를 위해 계속해서 임무를 수행할 것”이라고 강조했다.

이같은 언급은 이란 당국이 자국 시위 상황의 배후로 ‘숙적’ 이스라엘과 미국을 지목하며 타격 가능성을 거론한 데 따른 대응으로 보인다.

일각에서는 이란의 핵·탄도미사일 개발을 막고자 하는 미국과 이스라엘이 이번 시위 사태를 계기로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자를 축출해 이슬람 신정체제를 전복시킬 수 있다는 관측이 제기된다.

미국 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이미 군사개입 옵션을 보고받고 실행 여부를 검토하고 있다고 정부 당국자들을 인용해 보도했다.

로이터통신은 전날 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 마코 루비오 미 국무장관과 통화했으며 미국의 이란 개입 가능성을 논의한 것으로 보인다고 전했다.