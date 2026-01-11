[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대는 지난 1월 5일부터 9일까지 경북대 대학원동에서 우즈베키스탄의 언어와 문화를 주제로 ‘제1회 글로벌 유라시아 아카데미’를 개최했다.

경북대 노어노문학과와 북방문화통상융합전공, 러시아·유라시아연구소가 국립대학육성사업의 일환으로 마련한 이번 아카데미에는 우즈베키스탄 국립사범대 가파로바 말로핫(Gaffarova Malohat) 교수가 강연자로 나서 우즈베키스탄 언어의 특징을 비롯해 현지의 관습과 역사, 최근 사회 변화 등을 소개했다.

행사를 주관한 경북대 노어노문학과는 이번 프로그램이 대구·경북 지역 대학에서 중앙아시아를 전문적으로 다룬 첫 아카데미라고 설명했다.

최진희 노어노문학과 학과장은 “우즈베키스탄은 중앙아시아 국가 중 한국과 가장 긴밀한 협력 관계를 맺고 있는 국가 중 하나“라며 ”이번 아카데미가 우리 학생들이 유라시아 지역으로 시야를 넓히고 향후 양국을 잇는 전문가로 성장하는 밑거름이 되기를 바란다”고 말했다.