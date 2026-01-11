“인터넷 차단 이후 시위대 학살 광범위”

[헤럴드경제=김은희 기자] 지난해 말 경제난으로 촉발된 이란 반정부 시위가 확산하며 사상자 규모가 늘고 있다.

시위 열닷새째인 11일(현지시간) 노르웨이에 기반한 단체 이란인권(IHR)은 이날까지 파악된 사망자가 최소 192명이라고 집계했다. 이는 지난 9일 발표 당시 51명에서 약 4배 늘어난 수치다.

IHR은 이란 당국이 현지에서 인터넷과 통신이 60시간 넘게 차단됐다고 지적하며 “확인되지 않은 보고에 따르면 일부 소식통은 2000명 이상 사망했을 가능성도 제기한다”고 밝혔다.

IHR은 지난 9일과 10일 이틀간 사망자 발생이 집중됐고 전했다. 이란 수도인 테헤란의 한 영안실에서는 시위에 참여했던 희생자 시신 수백구가 발견됐다는 전언도 언급했다.

앞서 미국 시사지 타임은 테헤란의 한 의사를 인용해 6개 병원에서 최소 217명의 사망자가 확인됐다고 보도한 바 있다. 이들 대부분은 실탄에 맞아 숨진 것으로 알려졌다.

마무드 아미리모가담 IHR 이사는 “지난 3일간 특히 전국적으로 인터넷이 차단된 이후 발생하고 있는 시위대 학살은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 광범위할 수 있다”며 “국제사회는 이를 막기 위해 가능한 모든 수단을 동원하라”고 촉구했다.

그는 이란 검찰이 이번 시위를 ‘모하레베’(알라의 적)로 규정한 것을 두고 “시위대를 사형에 처하겠다는 위협”이라고 경고했다.