유가족 등 50여명 참석해 희생자 넋 기려

[헤럴드경제=김은희 기자] 광주 화정아이파크 붕괴사고 4주기를 맞아 희생자를 추모하는 행사가 엄수됐다.

화정아이파크 희생자가족협의회는 11일 광주 서구 화정동 금호하이빌 1층에 마련된 추모 공간에서 4주기 추모식을 열었다.

이날 추모식에는 유가족과 시민단체 관계자 등 50여명이 참석해 헌화와 분향을 하며 사고로 숨진 작업자 6명의 넋을 기렸다. 광주대표도서관 붕괴사고 희생자 유가족도 함께 자리해 묵념했다.

추모식은 차분한 분위기 속에서 진행됐다. 참석자들은 추모식에 앞서 위령제를 지내 희생자의 명복을 빌었으며 추모식을 마친 뒤에는 사고 현장까지 행진하며 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

안정호 희생자가족협의회 대표는 추모사에서 “4년 전 사고 직후 구조를 기다리며 보냈던 시간과 당시의 약속들이 떠오른다”며 “사고가 발생하면 모두가 도와주고 해결해 줄 것처럼 말하지만 시간이 지나면 기억은 사라지고 우리는 또다시 같은 아픔의 역사 앞에 서게 된다”고 말했다.

그는 “화정아이파크 참사뿐 아니라 광주대표도서관 붕괴사고로 숨진 희생자 네 분의 명복도 빈다”면서 “광주 시민사회 모두가 참사를 기억하고 기록해야만 또 다른 사고를 막을 수 있다”고 강조했다.

김이강 서구청장은 이날 추모 성명을 통해 “기억하는 것은 곧 책임지는 일”이라며 “같은 비극이 반복되지 않도록 예방 중심의 행정으로 시민의 생명과 안전을 지키겠다”고 밝혔다.

화정아이파크 붕괴사고는 2022년 1월 11일 광주 서구 화정동 아이파크 201동 신축 공사 현장에서 발생했다. 당시 콘크리트 타설 작업 중 39층 구조물이 무너져 아래 16개 층이 연쇄적으로 붕괴했다. 이 사고로 작업자 6명이 숨지고 1명이 다쳤다.